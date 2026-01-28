  1. В Україні

Куди військовослужбовцям звертатися у разі порушення прав: перелік установ і гарячих ліній

15:11, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Куди звертатися через незаконні рішення, проблеми з виплатами або медичним забезпеченням.
Куди військовослужбовцям звертатися у разі порушення прав: перелік установ і гарячих ліній
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці під час проходження служби мають гарантовані законом права, однак на практиці не завжди стикаються з їх дотриманням. Незаконні кадрові рішення, проблеми з виплатами, медичним забезпеченням чи звільненням зі служби потребують чіткого та своєчасного реагування. Саме тому важливо знати, куди і в який спосіб можна звернутися для захисту своїх прав та законних інтересів.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Полтавський обласний ТЦК та СП нагадав, куди звертатися військовослужбовцям у разі порушення прав.

Військовий омбудсмен:

  • розглядає скарги,
  • надає первинну правову допомогу,
  • проводить розслідування у випадках порушення прав,
  • контролює якість та своєчасність надання медичної допомоги,
  • працює над усуненням можливих зловживань з боку командування.

Військовослужбовці та їх рідні можуть звернутися до військового омбудсмена письмово на електронну адресу [email protected] або через "гарячу лінію" Міноборони за номером 1512.

Центральне управління захисту прав військовослужбовців:

  • здійснює моніторинг дотримання прав військовослужбовців,
  • формує політику з питань гендерної рівності,
  • вживає заходи щодо відновлення порушених прав і соціальних гарантій військовослужбовців, зокрема права на відпустку, отримання медичної допомоги, належних виплат тощо.

Звернення військовослужбовців приймаються на електронну адресу [email protected]

Контакти для військових – номери гарячих ліній:

  • Військова служба правопорядку – 044 454 73 08
  • Державне бюро розслідувань – 044 300 27 07
  • Генеральний штаб ЗСУ – 0 800 50 04 10
  • Міністерство оборони України – 044 230 73 30
  • Командування медичних сил  – 044 230 73 64
  • Департамент фінансів Міноборони – 044 271 35 59
  • Уповноважений ВРУ з прав людини – 0 800 50 17 20; 044 299 74 08.

Окрім того, військовослужбовці можуть використати право на оскарження дій командира, які вважають неправомірними, використавши такі форми:

  • письмові звернення або особистий прийом у командування та органах військового управління;
  • звернення до органів досудового розслідування;
  • подання позову до адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові армія військовослужбовці ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]