Куди військовослужбовцям звертатися у разі порушення прав: перелік установ і гарячих ліній
Військовослужбовці під час проходження служби мають гарантовані законом права, однак на практиці не завжди стикаються з їх дотриманням. Незаконні кадрові рішення, проблеми з виплатами, медичним забезпеченням чи звільненням зі служби потребують чіткого та своєчасного реагування. Саме тому важливо знати, куди і в який спосіб можна звернутися для захисту своїх прав та законних інтересів.
Полтавський обласний ТЦК та СП нагадав, куди звертатися військовослужбовцям у разі порушення прав.
Військовий омбудсмен:
- розглядає скарги,
- надає первинну правову допомогу,
- проводить розслідування у випадках порушення прав,
- контролює якість та своєчасність надання медичної допомоги,
- працює над усуненням можливих зловживань з боку командування.
Військовослужбовці та їх рідні можуть звернутися до військового омбудсмена письмово на електронну адресу [email protected] або через "гарячу лінію" Міноборони за номером 1512.
Центральне управління захисту прав військовослужбовців:
- здійснює моніторинг дотримання прав військовослужбовців,
- формує політику з питань гендерної рівності,
- вживає заходи щодо відновлення порушених прав і соціальних гарантій військовослужбовців, зокрема права на відпустку, отримання медичної допомоги, належних виплат тощо.
Звернення військовослужбовців приймаються на електронну адресу [email protected]
Контакти для військових – номери гарячих ліній:
- Військова служба правопорядку – 044 454 73 08
- Державне бюро розслідувань – 044 300 27 07
- Генеральний штаб ЗСУ – 0 800 50 04 10
- Міністерство оборони України – 044 230 73 30
- Командування медичних сил – 044 230 73 64
- Департамент фінансів Міноборони – 044 271 35 59
- Уповноважений ВРУ з прав людини – 0 800 50 17 20; 044 299 74 08.
Окрім того, військовослужбовці можуть використати право на оскарження дій командира, які вважають неправомірними, використавши такі форми:
- письмові звернення або особистий прийом у командування та органах військового управління;
- звернення до органів досудового розслідування;
- подання позову до адміністративного суду.
