Куди військовослужбовцям звертатися у разі порушення прав: перелік установ і гарячих ліній

Куди звертатися через незаконні рішення, проблеми з виплатами або медичним забезпеченням.

Військовослужбовці під час проходження служби мають гарантовані законом права, однак на практиці не завжди стикаються з їх дотриманням. Незаконні кадрові рішення, проблеми з виплатами, медичним забезпеченням чи звільненням зі служби потребують чіткого та своєчасного реагування. Саме тому важливо знати, куди і в який спосіб можна звернутися для захисту своїх прав та законних інтересів.

Полтавський обласний ТЦК та СП нагадав, куди звертатися військовослужбовцям у разі порушення прав.

Військовий омбудсмен:

розглядає скарги,

надає первинну правову допомогу,

проводить розслідування у випадках порушення прав,

контролює якість та своєчасність надання медичної допомоги,

працює над усуненням можливих зловживань з боку командування.

Військовослужбовці та їх рідні можуть звернутися до військового омбудсмена письмово на електронну адресу [email protected] або через "гарячу лінію" Міноборони за номером 1512.

Центральне управління захисту прав військовослужбовців:

здійснює моніторинг дотримання прав військовослужбовців,

формує політику з питань гендерної рівності,

вживає заходи щодо відновлення порушених прав і соціальних гарантій військовослужбовців, зокрема права на відпустку, отримання медичної допомоги, належних виплат тощо.

Звернення військовослужбовців приймаються на електронну адресу [email protected]

Контакти для військових – номери гарячих ліній:

Військова служба правопорядку – 044 454 73 08

Державне бюро розслідувань – 044 300 27 07

Генеральний штаб ЗСУ – 0 800 50 04 10

Міністерство оборони України – 044 230 73 30

Командування медичних сил – 044 230 73 64

Департамент фінансів Міноборони – 044 271 35 59

Уповноважений ВРУ з прав людини – 0 800 50 17 20; 044 299 74 08.

Окрім того, військовослужбовці можуть використати право на оскарження дій командира, які вважають неправомірними, використавши такі форми:

письмові звернення або особистий прийом у командування та органах військового управління;

звернення до органів досудового розслідування;

подання позову до адміністративного суду.

