  1. В Украине

Религиозные уроки или курсы возможны только с согласия родителей – образовательная омбудсменка Лещик

15:47, 28 января 2026
Если родители не дали такого согласия, ребенок может не посещать занятия, отметила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.
Религиозные уроки или курсы возможны только с согласия родителей – образовательная омбудсменка Лещик
Фото: Интерфакс-Украина / Александр Зубко
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила, что обращения по поводу религиозного давления или пропаганды в семьях и учебных заведениях носят не массовый характер, однако отдельные жалобы все же поступают.

По словам омбудсмена, речь прежде всего идет о ситуациях, связанных с преподаванием уроков христианской этики или проведением мероприятий религиозного характера в школах.

«В государственных и коммунальных учреждениях такие уроки или курсы возможны только с согласия родителей. Если родители не дали такого согласия, ребенок может не посещать занятия. Здесь очень важны коммуникация и соблюдение законодательства», — отметила Лещик в комментарии медиа.

В то же время она привела пример сложного случая, когда из-за религиозных убеждений родителей дети фактически не посещали школу. По словам омбудсмена, на протяжении трех лет продолжалась борьба за поднятие вопроса о лишении родителей родительских прав. Когда дело перешло в судебную плоскость, семья выехала в неизвестном направлении.

«Скорее всего, дети снова не получают образования. Я не могу разглашать детали этого дела, но, к сожалению, такие кейсы есть», — подытожила образовательный омбудсмен.

Напомним, что СБУ расследует функционирование подпольной школы на территории монастыря в Киеве.

дети омбудсмен школа образование

