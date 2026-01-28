Релігійні уроки чи курси можливі лише за згодою батьків – освітня омбудсменка Лещик

Якщо батьки не надали таку згоду, дитина може не відвідувати заняття, зазначила освітня омбудсменка Надія Лещик.

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила, що звернення щодо релігійного тиску або пропаганди в сім’ях і закладах освіти трапляються не масово, однак поодинокі скарги все ж надходять.

За словами омбудсменки, йдеться насамперед про ситуації, пов’язані з викладанням уроків християнської етики або проведенням заходів релігійного спрямування у школах.

«У державних і комунальних закладах такі уроки чи курси можливі лише за згодою батьків. Якщо батьки не надали таку згоду, дитина може не відвідувати заняття. Тут дуже важливі комунікація і дотримання законодавства», — зазначила Лещик у коментарі медіа.

Водночас вона навела приклад складного випадку, коли через релігійні переконання батьків діти фактично не відвідували школу. За словами омбудсменки, протягом трьох років тривала боротьба за порушення питання про позбавлення батьківських прав. Коли справа дійшла до суду, родина виїхала у невідомому напрямку.

« Швидше за все, діти знову не здобувають освіту. Я не можу розголошувати деталі цієї справи, але, на жаль, такі кейси є», — підсумувала освітня омбудсменка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.