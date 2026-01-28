Оклад 45 тысяч гривен — САП сообщила о наличии ряда вакантных должностей

В САП ищут трех специалистов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о наличии вакантных должностей государственной службы.

Среди них:

- главный специалист отдела ведения Единого реестра досудебных расследований и информационных технологий

Должностной оклад — 45 200 грн;

надбавки и премии — в соответствии с законодательством о государственной службе.

- главный специалист отдела финансирования и бухгалтерского учета

Должностной оклад — 45 200 грн;

надбавки и премии — в соответствии с законодательством о государственной службе.

- главный специалист отдела режимно-секретной работы

Условия оплаты труда:

должностной оклад — 45 200 грн;

надбавки и премии — в соответствии с законодательством о государственной службе.

САП предлагает:

коллектив, объединенный общей идеей и ценностями;

достойную оплату труда;

профессиональное развитие и обучение;

официальное трудоустройство, комфортные условия работы.

Требования к кандидатам:

гражданство Украины;

высшее образование;

свободное владение государственным языком;

опыт работы в соответствующей сфере будет преимуществом;

готовность работать в команде и содействовать коллегам в их профессиональной деятельности для достижения общих целей.

«Ожидаем резюме кандидатов на электронный адрес [email protected]

до 11 февраля 2026 года включительно», — сообщили в САП.

