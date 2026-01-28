Оклад 45 тысяч гривен — САП сообщила о наличии ряда вакантных должностей
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о наличии вакантных должностей государственной службы.
Среди них:
- главный специалист отдела ведения Единого реестра досудебных расследований и информационных технологий
Должностной оклад — 45 200 грн;
надбавки и премии — в соответствии с законодательством о государственной службе.
- главный специалист отдела финансирования и бухгалтерского учета
Должностной оклад — 45 200 грн;
надбавки и премии — в соответствии с законодательством о государственной службе.
- главный специалист отдела режимно-секретной работы
Условия оплаты труда:
должностной оклад — 45 200 грн;
надбавки и премии — в соответствии с законодательством о государственной службе.
САП предлагает:
коллектив, объединенный общей идеей и ценностями;
достойную оплату труда;
профессиональное развитие и обучение;
официальное трудоустройство, комфортные условия работы.
Требования к кандидатам:
гражданство Украины;
высшее образование;
свободное владение государственным языком;
опыт работы в соответствующей сфере будет преимуществом;
готовность работать в команде и содействовать коллегам в их профессиональной деятельности для достижения общих целей.
«Ожидаем резюме кандидатов на электронный адрес [email protected]
до 11 февраля 2026 года включительно», — сообщили в САП.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.