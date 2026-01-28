  1. В Україні

Оклади 45 тисяч гривень — САП повідомила про наявність низки вакантних посад

15:41, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У САП шукають трьох спеціалістів.
Оклади 45 тисяч гривень — САП повідомила про наявність низки вакантних посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про наявність вакантних посад державної служби.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Серед них:

- головного спеціаліста відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних технологій

Посадовий оклад – 45 200 грн;

надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.

- головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського обліку

Посадовий оклад – 45 200 грн;

надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.

- головного спеціаліста відділу режимно-секретної роботи

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 45 200 грн;

надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.

САП пропонує:

- колектив, об’єднаний спільною ідеєю та цінностями;

- гідну оплату праці;

- професійний розвиток та навчання;

- офіційне працевлаштування, комфортні умови роботи.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;

- вища освіта;

- вільне володіння державною мовою;

- досвід роботи у відповідній сфері буде перевагою;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їхній професійній діяльності задля досягнення спільних цілей.

«Чекаємо резюме кандидатів на електронну адресу [email protected] до 11 лютого 2026 року включно», - заявили у САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

САП вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]