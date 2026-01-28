Оклади 45 тисяч гривень — САП повідомила про наявність низки вакантних посад

У САП шукають трьох спеціалістів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про наявність вакантних посад державної служби.

Серед них:

- головного спеціаліста відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних технологій

Посадовий оклад – 45 200 грн;

надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.

- головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського обліку

Посадовий оклад – 45 200 грн;

надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.

- головного спеціаліста відділу режимно-секретної роботи

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 45 200 грн;

надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.

САП пропонує:

- колектив, об’єднаний спільною ідеєю та цінностями;

- гідну оплату праці;

- професійний розвиток та навчання;

- офіційне працевлаштування, комфортні умови роботи.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;

- вища освіта;

- вільне володіння державною мовою;

- досвід роботи у відповідній сфері буде перевагою;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їхній професійній діяльності задля досягнення спільних цілей.

«Чекаємо резюме кандидатів на електронну адресу [email protected] до 11 лютого 2026 року включно», - заявили у САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.