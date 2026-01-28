Оклади 45 тисяч гривень — САП повідомила про наявність низки вакантних посад
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про наявність вакантних посад державної служби.
Серед них:
- головного спеціаліста відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних технологій
Посадовий оклад – 45 200 грн;
надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.
- головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського обліку
Посадовий оклад – 45 200 грн;
надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.
- головного спеціаліста відділу режимно-секретної роботи
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 45 200 грн;
надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.
САП пропонує:
- колектив, об’єднаний спільною ідеєю та цінностями;
- гідну оплату праці;
- професійний розвиток та навчання;
- офіційне працевлаштування, комфортні умови роботи.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вища освіта;
- вільне володіння державною мовою;
- досвід роботи у відповідній сфері буде перевагою;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їхній професійній діяльності задля досягнення спільних цілей.
«Чекаємо резюме кандидатів на електронну адресу [email protected] до 11 лютого 2026 року включно», - заявили у САП.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.