  1. В Украине

Преимущественное право на работу и отпуск: какие трудовые льготы имеют ветераны и семьи погибших воинов

17:51, 28 января 2026
Какие особые трудовые гарантии государство предоставляет ветеранам войны, лицам с инвалидностью в результате боевых действий и семьям погибших защитников – разъяснение Минюста.
Преимущественное право на работу и отпуск: какие трудовые льготы имеют ветераны и семьи погибших воинов
Государство предоставляет ветеранам войны, лицам с инвалидностью, полученной во время боевых действий, а также семьям погибших защитников особые гарантии на работе. Эти права закреплены в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Министерство юстиции совместно с Координационным центром по предоставлению бесплатной правовой помощи разъясняет, кто именно имеет право на эти гарантии и какие трудовые льготы они получают.

Кто относится к ветеранам войны

В соответствии со статьей 4 Закона, к ветеранам войны относятся:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • участники войны.

Трудовые права ветеранов войны

Для участников боевых действий Закон (статья 12) предусматривает:

  • преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения численности или штата работников, а также преимущественное право на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения или организации;
  • выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от страхового стажа;
  • право на использование ежегодного отпуска в удобное для работника время;
  • дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год.

Трудовые гарантии лиц с инвалидностью вследствие войны

Лица с инвалидностью вследствие войны, согласно статье 13 Закона, имеют право на:

  • преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения штата и первоочередное трудоустройство в случае ликвидации предприятия;
  • внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы;
  • выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от страхового стажа;
  • право на использование ежегодного основного отпуска в удобное для работника время, а также дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней;
  • выплату пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года.

Трудовые права членов семей погибших (умерших) военнослужащих

Членам семей погибших (умерших) военнослужащих, согласно статье 15 Закона, гарантируется:

  • преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения численности или штата работников и трудоустройство в случае ликвидации предприятия;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы;
  • ежегодный отпуск в удобное время, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до двух недель в год.

Трудовые права лиц с особыми заслугами перед Отечеством

Для этой категории лиц статьей 16 Закона предусмотрено:

  • преимущественное право на сохранение места работы при сокращении численности или штата работников независимо от продолжительности работы на предприятии;
  • первоочередное трудоустройство в случае ликвидации предприятия;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до трех недель в год в удобное время;
  • бесплатное обучение и переобучение новым профессиям в учреждениях государственной системы подготовки и переподготовки кадров.

Кроме того, в случае невозможности продолжать работу по состоянию здоровья ветеран имеет право на увольнение в срок, о котором он просит, без обязательной двухнедельной отработки.

военные минюст льготы

