Переважне право на роботу і відпустки: які трудові пільги мають ветерани та родини загиблих воїнів
Держава надає ветеранам війни, людям з інвалідністю, отриманою під час бойових дій, а також родинам загиблих захисників особливі гарантії на роботі. Ці права закріплені в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Міністерство юстиції спільно з Координаційним центром з надання безоплатної правничої допомоги пояснює, хто саме має право на ці гарантії та які трудові пільги вони отримують.
Хто належить до ветеранів війни
Відповідно до статті 4 Закону, до ветеранів війни належать:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники війни.
Трудові права ветеранів війни
Для учасників бойових дій Закон (стаття 12) передбачає:
- переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення чисельності або штату працівників, а також переважне право на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи чи організації;
- виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу;
- право на використання щорічної відпустки у зручний для працівника час;
- додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.
Трудові гарантії осіб з інвалідністю внаслідок війни
Особи з інвалідністю внаслідок війни, згідно із статтею 13 Закону, мають право на:
- переважне право на залишення на роботі у разі скороченні штату та першочергове працевлаштування у разі ліквідації підприємства;
- позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи;
- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100 % середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу;
- право на використання щорічної основної відпустки у зручний для працівника час, а також додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів;
- виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року.
Трудові права членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців
Членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, згідно із статтею 15 Закону, гарантується:
- переважне право на залишення на роботі у разі скорочення чисельності чи штату працівників та працевлаштування у разі ліквідації підприємства;
- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати;
- щорічна відпустка у зручний час, а також додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до двох тижнів на рік.
Трудові права осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною
Для цієї категорії осіб статтею 16 Закону передбачено:
- переважне право на збереження місця роботи при скороченні чисельності або штату працівників незалежно від тривалості роботи на підприємстві;- першочергове працевлаштування у разі ліквідації підприємства;
- щорічну оплачувану відпустку, а також додаткову відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до трьох тижнів на рік у зручний час;
- безоплатне навчання та перенавчання нових професій у закладах державної системи підготовки і перепідготовки кадрів.
Крім того, у разі неможливості продовжувати роботу за станом здоров’я ветеран має право на звільнення у строк, про який він просить, без обов’язкового двотижневого відпрацювання.
