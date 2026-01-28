  1. В Україні

Переважне право на роботу і відпустки: які трудові пільги мають ветерани та родини загиблих воїнів

17:51, 28 січня 2026
Які особливі трудові гарантії держава надає ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок бойових дій та родинам загиблих захисників — роз’яснення Мін’юсту.
фото з відкритих джерел
Держава надає ветеранам війни, людям з інвалідністю, отриманою під час бойових дій, а також родинам загиблих захисників особливі гарантії на роботі. Ці права закріплені в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Міністерство юстиції спільно з Координаційним центром з надання безоплатної правничої допомоги пояснює, хто саме має право на ці гарантії та які трудові пільги вони отримують.

Хто належить до ветеранів війни

Відповідно до статті 4 Закону, до ветеранів війни належать:

- учасники бойових дій;

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- учасники війни.

Трудові права ветеранів війни

Для учасників бойових дій Закон (стаття 12) передбачає:

- переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення чисельності або штату працівників, а також переважне право на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи чи організації;

- виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу;

- право на використання щорічної відпустки у зручний для працівника час;

- додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.

Трудові гарантії осіб з інвалідністю внаслідок війни

Особи з інвалідністю внаслідок війни, згідно із статтею 13 Закону, мають право на:

- переважне право на залишення на роботі у разі скороченні штату та першочергове працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

- позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи;

- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100 % середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу;

- право на використання щорічної основної відпустки у зручний для працівника час, а також додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів;

- виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року.

Трудові права членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців

Членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, згідно із статтею 15 Закону, гарантується:

- переважне право на залишення на роботі у разі скорочення чисельності чи штату працівників та працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати;

- щорічна відпустка у зручний час, а також додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до двох тижнів на рік.

Трудові права осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною

Для цієї категорії осіб статтею 16 Закону передбачено:

- переважне право на збереження місця роботи при скороченні чисельності або штату працівників незалежно від тривалості роботи на підприємстві;- першочергове працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

- щорічну оплачувану відпустку, а також додаткову відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до трьох тижнів на рік у зручний час;

- безоплатне навчання та перенавчання нових професій у закладах державної системи підготовки і перепідготовки кадрів.

Крім того, у разі неможливості продовжувати роботу за станом здоров’я ветеран має право на звільнення у строк, про який він просить, без обов’язкового двотижневого відпрацювання.

військові мінюст пільги

