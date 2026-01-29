Представился сыном врача и взял у пенсионера $15000 на «операцию» его родственнику — в Киеве будут судить мошенника

Мужчина отдал деньги и лишь потом позвонил сыну и понял, что его обманули.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего молодого человека по факту совершения мошенничества в отношении 79-летнего жителя столицы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, пожилому мужчине позвонили на мобильный телефон и сообщили, что его сын попал в дорожно-транспортное происшествие, сломал обе ноги и нуждается в срочной операции.

За деньгами должен был прийти «сын врача», которым и представился обвиняемый.

«Пенсионер сделал все, что ему сказали, — передал ему $15 000 возле дверей собственной квартиры. Лишь отдав деньги, мужчина позвонил сыну и понял, что его обманули.

При задержании у молодого человека изъяли $2 500 — их вернули потерпевшему», — сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении молодого человека направлен в суд по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в крупных размерах).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.