  1. В Украине

Представился сыном врача и взял у пенсионера $15000 на «операцию» его родственнику — в Киеве будут судить мошенника

20:38, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина отдал деньги и лишь потом позвонил сыну и понял, что его обманули.
Представился сыном врача и взял у пенсионера $15000 на «операцию» его родственнику — в Киеве будут судить мошенника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего молодого человека по факту совершения мошенничества в отношении 79-летнего жителя столицы.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Киевская городская прокуратура, пожилому мужчине позвонили на мобильный телефон и сообщили, что его сын попал в дорожно-транспортное происшествие, сломал обе ноги и нуждается в срочной операции.

За деньгами должен был прийти «сын врача», которым и представился обвиняемый.

«Пенсионер сделал все, что ему сказали, — передал ему $15 000 возле дверей собственной квартиры. Лишь отдав деньги, мужчина позвонил сыну и понял, что его обманули.

При задержании у молодого человека изъяли $2 500 — их вернули потерпевшему», — сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении молодого человека направлен в суд по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в крупных размерах).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура мошенник Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]