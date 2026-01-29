Представився сином лікаря та взяв у пенсіонера $15000 на «операцію» його родичу — у Києві судитимуть шахрая

Чоловік віддав гроші і тільки потім зателефонував сину та зрозумів, що його ошукали.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 21-річного молодика за фактом вчинення шахрайства відносно 79 річного жителя столиці.

Як повідомила Київська міська прокуратура, літньому чоловіку зателефонували на мобільний телефон та повідомили, що його син потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, зламав обидві ноги та потребує термінової операції.

Прийти за грошима мав «син лікаря», яким і представився обвинувачений хлопець.

«Пенсіонер зробив все, що йому сказали - передав йому 15000$ біля дверей власної квартири. Лише віддавши гроші, чоловік зателефонував сину та зрозумів, що його ошукали.

При затриманні у молодика вилучили 2500$ - їх повернули потерпілому», - заявили у прокуратурі.

Обвинувальний акт щодо молодика скеровано до суду за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах).

