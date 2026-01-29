Личные электронные кабинеты для исполнителей: Верховный Суд подтолкнул Минюст к изменениям

Каждый государственный исполнитель будет иметь личный электронный кабинет в ЕСИТС — ответ на отдельное определение КГС ВС.

Все государственные исполнители будут иметь индивидуальные электронные кабинеты в ЕСИТС, как это предусмотрено законом: над их внедрением работает Министерство юстиции совместно с Государственной судебной администрацией.

Как отмечают в Верховном Суде, об этом Минюст проинформировал ВС во исполнение отдельного определения коллегии судей Второй палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 30 июля 2025 года по делу № 299/8199/23 (производство № 61-15196св24).

В этом деле взыскатель, проживающий в США, указывал, что согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве» документы исполнительного производства лицам, имеющим электронные кабинеты в ЕСИТС, направляются исключительно в электронной форме. Однако он не получил в электронной форме постановление об открытии исполнительного производства. Поэтому взыскатель просил суд признать противоправной бездеятельность государственного исполнителя, обязать его направить документы исполнительного производства в электронный кабинет взыскателя.

Районный суд удовлетворил указанные требования. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, мотивируя это тем, что государственный исполнитель имеет право, а не обязанность направлять документы в электронные кабинеты сторон исполнительного производства. Электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд» был только у начальника территориального отдела ГИС, а государственные исполнители не имели к нему доступа, поскольку их невозможно было зарегистрировать до принятия Министерством юстиции Украины соответствующего приказа.

КГС ВС изменил постановление апелляционного суда в мотивировочной части. Указал, что основанием для отказа в удовлетворении жалобы взыскателя является полное исполнение судебного решения; в жалобе взыскателя отсутствует обоснование того, какое его нарушенное право можно защитить именно способом направления ему копии постановления об открытии исполнительного производства через электронный кабинет.

Суд, выявив при разрешении спора нарушения законодательства или недостатки в деятельности юридического лица, государственных или иных органов, других лиц, выносит отдельное определение независимо от того, являются ли они участниками судебного процесса (ч. 1 ст. 262 ГПК Украины).

В отдельном определении КГС ВС обратил внимание, что в соответствии с ч. 6 ст. 14 ГПК Украины, в том числе государственные и частные исполнители обязаны регистрировать свои электронные кабинеты в ЕСИТС. Указанная норма является императивной и предусматривает обязанность не только зарегистрированных как юридические лица органов государственной власти Украины и их территориальных органов (в частности Минюста, органов государственной исполнительной службы, образованных министерством), но и каждого государственного исполнителя иметь электронный кабинет в ЕСИТС. Для государственных исполнителей законом не установлен переходный период, в течение которого они могли бы не регистрировать электронные кабинеты и пользоваться электронными кабинетами органов ГИС, в которых они работают.

Кроме того, абз. 2 ч. 4 ст. 183 ГПК Украины обязывает суд возвращать заявление (ходатайство, возражение) его заявителю без рассмотрения в случае, если такой заявитель обязан зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировал его. Указанная норма распространяется, в частности, и на все письменные заявления государственных исполнителей, которые не выполнили требование о регистрации электронного кабинета.

Верховный Суд отметил, что наличие у территориального отдела ГИС зарегистрированного электронного кабинета, доступ к которому имеет начальник отдела, не освобождает государственного исполнителя от обязанности зарегистрировать собственный электронный кабинет. Порядок документооборота в органах государственной исполнительной службы (о котором во время рассмотрения дела № 299/8199/23 сообщил представитель территориального отдела ГИС), при котором государственный исполнитель не получает электронные документы в собственный электронный кабинет, а получает их от начальника отдела, не соответствует требованиям закона и может влиять, в частности, на сроки совершения государственными исполнителями исполнительных действий.

Поэтому в отдельном определении КГС ВС постановил обратить внимание Министерства юстиции на необходимость принятия неотложных мер для выполнения требований закона о регистрации всеми государственными исполнителями индивидуальных электронных кабинетов в ЕСИТС.

В письме Минюста в адрес Верховного Суда Департамент государственной исполнительной службы Министерства сообщил, что законодательством предусмотрена регистрация государственными и частными исполнителями своих электронных кабинетов. Вместе с тем государственное предприятие «Информационные судебные системы», которое является администратором ЕСИТС, приняло приказ от 29 декабря 2023 года № 230/ОД, которым утверждена Инструкция по использованию подсистемы «Электронный кабинет» ЕСИТС. Согласно Инструкции предусмотрены следующие виды кабинетов: кабинет физического лица, кабинет юридического лица, кабинет адвоката и кабинет судьи. В то же время кабинет государственного и частного исполнителя не предусмотрен.

В связи с этим Департамент обратился в Государственную судебную администрацию Украины с предложением реализовать в ЕСИТС отдельный кабинет государственного и частного исполнителя как лиц, уполномоченных государством на осуществление деятельности по принудительному исполнению решений. В ответ ГСА Украины предложила провести совместное совещание с целью определения дальнейших шагов по реализации указанной инициативы и проработки организационных и технических вопросов.

Впоследствии Минюст и ГСА Украины, ГП «Национальные информационные системы» и ГП «Информационные судебные системы» провели ряд встреч, направленных на обеспечение реализации указанного функционала с учетом позиции, изложенной в отдельном определении Верховного Суда.

