Особисті е-кабінети для виконавців: Верховний Суд підштовхнув Мін’юст до змін

Кожен державний виконавець матиме особистий електронний кабінет у ЄСІТС – відповідь на окрему ухвалу КЦС ВС.

Усі державні виконавці матимуть індивідуальні електронні кабінети у ЄСІТС, як це передбачено законом: над їх запровадженням працює Міністерство юстиції разом із Державною судовою адміністрацією.

Як вказують у Верховному Суді, про це Мін’юст поінформував ВС на виконання окремої ухвали колегії суддів Другої палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 30 липня 2025 року у справі № 299/8199/23 (провадження № 61-15196св24).

У цій справі стягувач, який проживає в США, вказував, що за Законом України «Про виконавче провадження» документи виконавчого провадження особам, які мають електронні кабінети в ЄСІТС, надсилаються виключно в електронній формі. Однак він не отримав в електронній формі постанову про відкриття виконавчого провадження. Тому стягувач просив суд визнати протиправною бездіяльність державної виконавиці, зобов’язати її надіслати документи виконавчого провадження до електронного кабінету стягувача.

Районний суд задовольнив вказані вимоги. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, мотивуючи це тим, що державна виконавиця має право, а не обов’язок надсилати документи до електронних кабінетів сторін виконавчого провадження. Електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» був лише в начальника територіального відділу ДВС, а державні виконавці не мали до нього доступу, оскільки їх неможливо було зареєструвати до прийняття Міністерством юстиції України відповідного наказу.

КЦС ВС постанову апеляційного суду змінив у мотивувальній частині. Вказав, що підставою для відмови в задоволенні скарги стягувача є повне виконання судового рішення; у скарзі стягувача немає обґрунтування того, яке його порушене право можна захистити саме у спосіб надсилання йому копії постанови про відкриття виконавчого провадження через електронний кабінет.

Суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу (ч. 1 ст. 262 ЦПК України).

В окремій ухвалі КЦС ВС звернув увагу, що відповідно до ч. 6 ст. 14 ЦПК України, в тому числі, державні та приватні виконавці реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС в обов’язковому порядку. Вказаний припис є імперативним і передбачає обов’язок не тільки зареєстрованих юридичними особами органів державної влади України та їхніх територіальних органів (зокрема Мін’юсту, органів державної виконавчої служби, утворених міністерством), але й кожного державного виконавця мати електронний кабінет у ЄСІТС. Для державних виконавців закон не встановив перехідного періоду, впродовж якого вони можуть не реєструвати електронні кабінети і користуватися електронними кабінетами органів ДВС, у яких працюють.

Крім того, абз. 2 ч. 4 ст. 183 ЦПК України зобов’язує суд повертати заяву (клопотання, заперечення) її заявнику без розгляду в разі, якщо такий заявник зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його. Зазначений припис поширюється, зокрема, і на всі письмові заяви державних виконавців, які не виконали вимогу про реєстрацію електронного кабінету.

Верховний Суд зауважив, що наявність у територіального відділу ДВС зареєстрованого електронного кабінету, доступ до якого є в начальника відділу, не звільняє державного виконавця від виконання обов’язку зареєструвати власний електронний кабінет. Порядок документообігу в органах державної виконавчої служби (про який під час розгляду справи № 299/8199/23 повідомив представник територіального відділу ДВС), за якого державний виконавець не отримує електронні документи у власний електронний кабінет, а отримує їх від начальника відділу, не відповідає вимогам закону та може впливати, зокрема, на строки вчинення державними виконавцями виконавчих дій.

Тому в окремій ухвалі КЦС ВС постановив звернути увагу Міністерства юстиції на необхідність вжиття невідкладних заходів для виконання вимог закону щодо реєстрації всіма державними виконавцями індивідуальних електронних кабінетів у ЄСІТС.

У листі Мін’юсту на адресу Верховного Суду Департамент державної виконавчої служби Міністерства повідомив, що законодавством передбачено реєстрацію державними та приватними виконавцями своїх електронних кабінетів. Разом із цим державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке є адміністратором ЄСІТС, прийняло наказ від 29 грудня 2023 року № 230/ОД, яким затверджено Інструкцію з використання підсистеми «Електронний кабінет» ЄСІТС. Згідно з Інструкцією передбачено такі види кабінетів: кабінет фізичної особи, кабінет юридичної особи, кабінет адвоката і кабінет судді. Водночас кабінету державного та приватного виконавця не передбачено.

З огляду на це Департамент звернувся до Державної судової адміністрації України з пропозицією реалізувати в ЄСІТС окремий кабінет державного та приватного виконавця як осіб, уповноважених державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень. У відповідь ДСА України запропонувала провести спільну нараду з метою визначення подальших кроків у реалізації зазначеної ініціативи та опрацювання організаційних і технічних питань.

Згодом Мін’юст і ДСА України, ДП «Національні інформаційні системи» та ДП «Інформаційні судові системи» провели низку зустрічей, спрямованих на забезпечення реалізації зазначеного функціоналу, з урахуванням позиції, викладеної в окремій ухвалі Верховного Суду.

За результатами останньої наради ухвалено взаємоузгоджене рішення щодо підготовки Мін’юстом пропозицій стосовно визначення порядку дій із впровадження для державних виконавців індивідуальних електронних кабінетів у ЄСІТС. Підготовлений Міністерством алгоритм доопрацювання електронного кабінету в ЄСІТС надіслано до ДСА.

Окрема ухвала КЦС ВС від 30 липня 2025 року у справі № 299/8199/23 (провадження № 61-15196св24).

