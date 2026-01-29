  1. В Украине

ИИ вместо рутинной работы: учителям в Мрии автоматизировали создание и проверку задач

21:00, 29 января 2026
Минцифры запустило ИИ-генератор тестов для учителей в Мрии
Министерство цифровой трансформации Украины внедрило инструмент искусственного интеллекта в образовательную платформу «Мрия» для автоматизации рутинных процессов в работе учителей. Новый ИИ-генератор позволяет педагогам быстро создавать уникальные задания для контрольных и домашних работ без дополнительного поиска материалов в сторонних сервисах.

Для обучения системы команда «Мрии» обработала более 1300 учебников для учеников 1–11 классов и учла методические рекомендации Министерства образования и науки Украины. 

Как это работает

Учитель выбирает тему в календарном плане, а генератор автоматически формирует вопросы.

Учитель сможет редактировать сгенерированный тест, изменять варианты ответов или добавлять собственные вопросы.

Умная проверка и античитинг

Система не только создает, но и проверяет. После выполнения заданий учениками ИИ анализирует ответы и предлагает оценку, которую учитель может подтвердить или изменить.

Также во время прохождения теста в приложении невозможно сделать скриншот или скопировать текст. 

В Минцифры сообщают, что сейчас инструмент тестируют в 150 школах, учителя уже сгенерировали более 4000 заданий. Качество тестов оценивают высоко — в среднем на 8 из 10, что позволяет использовать большинство материалов сразу без существенных правок.

В ближайшие месяцы пилот планируют расширить еще на 500 школ, а затем инструмент станет доступным для всех учреждений в «Мрии».

Минобразования МОН Украины Министерство цифровой трансформации школа образование

Лента новостей

