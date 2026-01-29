  1. В Україні

ШІ замість рутинної роботи: вчителям у Мрії автоматизували створення й перевірку завдань

21:00, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мінцифри запустило ШІ-генератор тестів для вчителів у Мрії.
ШІ замість рутинної роботи: вчителям у Мрії автоматизували створення й перевірку завдань
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації України впровадило інструмент штучного інтелекту в освітню платформу «Мрія» для автоматизації рутинних процесів у роботі вчителів. Новий ШІ-генератор дає змогу освітянам швидко створювати унікальні завдання для контрольних і домашніх робіт без додаткового пошуку матеріалів у сторонніх сервісах.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Для навчання системи команда «Мрії» опрацювала понад 1300 підручників для учнів 1–11 класів і врахувала методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України.

Як це працює

Вчитель обирає тему в календарному плані, а генератор автоматично формує запитання. .

Вчитель зможе редагувати згенерований тест, змінювати варіанти відповідей або додавати власні питання.

Розумна перевірка та античітинг

Система не лише створює, а й перевіряє. Після виконання завдань учнями ШІ аналізує відповіді та пропонує оцінку, яку вчитель може підтвердити або змінити.

Також під час проходження тесту в застосунку неможливо зробити скриншот або скопіювати текст.

У Мінцифри кажуть, що зараз інструмент тестують у 150 школах, вчителі вже згенерували понад 4000 завдань. Якість тестів оцінюють високо — у середньому на 8 із 10, що дозволяє використовувати більшість матеріалів одразу без значних правок.

У найближчі місяці пілот планують розширити ще на 500 шкіл, а згодом інструмент стане доступним для всіх закладів у Мрії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міносвіти МОН України Міністерство цифрової трансформації школа освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]