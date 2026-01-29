ШІ замість рутинної роботи: вчителям у Мрії автоматизували створення й перевірку завдань

Мінцифри запустило ШІ-генератор тестів для вчителів у Мрії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації України впровадило інструмент штучного інтелекту в освітню платформу «Мрія» для автоматизації рутинних процесів у роботі вчителів. Новий ШІ-генератор дає змогу освітянам швидко створювати унікальні завдання для контрольних і домашніх робіт без додаткового пошуку матеріалів у сторонніх сервісах.

Для навчання системи команда «Мрії» опрацювала понад 1300 підручників для учнів 1–11 класів і врахувала методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України.

Як це працює

Вчитель обирає тему в календарному плані, а генератор автоматично формує запитання. .

Вчитель зможе редагувати згенерований тест, змінювати варіанти відповідей або додавати власні питання.

Розумна перевірка та античітинг

Система не лише створює, а й перевіряє. Після виконання завдань учнями ШІ аналізує відповіді та пропонує оцінку, яку вчитель може підтвердити або змінити.

Також під час проходження тесту в застосунку неможливо зробити скриншот або скопіювати текст.

У Мінцифри кажуть, що зараз інструмент тестують у 150 школах, вчителі вже згенерували понад 4000 завдань. Якість тестів оцінюють високо — у середньому на 8 із 10, що дозволяє використовувати більшість матеріалів одразу без значних правок.

У найближчі місяці пілот планують розширити ще на 500 шкіл, а згодом інструмент стане доступним для всіх закладів у Мрії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.