  1. В Украине

Во Львове женщина нанесла 65 ножевых ранений мужчине – что решил суд

07:18, 30 января 2026
Суд признал виновной 19-летнюю женщину в убийстве своего парня во время конфликта в арендованном жилье во Львове.
Во Львове женщина нанесла 65 ножевых ранений мужчине – что решил суд
Прокуроры доказали в суде вину 19-летней жительницы Львова, которую признали виновной в убийстве с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы. Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Как установило следствие, в начале октября 2024 года в съемной комнате в Железнодорожном районе Львова женщина кухонным ножом убила своего 27-летнего парня. По предварительным данным, между ними длительное время продолжался конфликт. Во время последней ссоры женщина воспользовалась тем, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и нанесла ему множественные удары ножом.

По заключению экспертизы, потерпевший получил 65 колото-резаных ранений в области головы, шеи, туловища, грудной клетки и рук. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. После этого нападающая еще раз ударила его ножом в живот.

После содеянного женщина выбросила из окна нож, окровавленную одежду и одеяло, вызвала такси и пыталась сбежать. Перед выходом из квартиры она сфотографировала тело погибшего на телефон.

Ночью потерпевшего обнаружил арендодатель, который на момент убийства спал в соседней комнате, и вызвал полицию. Женщину задержали в Стрые благодаря слаженной работе правоохранителей.

суд прокуратура Львов убийство

