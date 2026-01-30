У Львові жінка завдала 65 ударів ножем чоловіку – що вирішив суд

Суд визнав винною 19-річну жінку у вбивстві свого хлопця під час конфлікту в орендованому житлі у Львові.

Прокурори довели в суді вину 19-річної мешканки Львова, яку визнали винною у вбивстві з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд призначив їй покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, на початку жовтня 2024 року в орендованій кімнаті у Залізничному районі Львова жінка кухонним ножем убила свого 27-річного хлопця. За попередніми даними, між ними тривалий час тривав конфлікт. Під час останньої сварки жінка скористалася тим, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, та завдала йому множинні удари ножем.

За висновками експертизи, потерпілий отримав 65 колото-різаних поранень у ділянки голови, шиї, тулуба, грудної клітки та рук. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці. Після цього нападниця ще раз вдарила його ножем у живіт.

Після скоєного жінка викинула з вікна ніж, закривавлений одяг і ковдру, викликала таксі та намагалася втекти. Перед виходом з квартири вона сфотографувала тіло загиблого на телефон.

Уночі потерпілого виявив орендодавець, який на момент убивства спав у сусідній кімнаті, та викликав поліцію. Жінку затримали у Стрию завдяки злагодженій роботі правоохоронців.

