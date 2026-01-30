Украина получит от Польши модернизированные МиГ-29 – Михаил Федоров

Украина и Польша договорились углубить оборонное сотрудничество.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Польша продолжают углублять оборонное сотрудничество. Об этом шла речь во время беседы с министром обороны Михаилом Федоровым, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.

Как сообщил глава Минобороны, во время переговоров стороны сосредоточились на нескольких направлениях сотрудничества.

В частности, речь шла о совместных оборонных проектах и использовании европейских механизмов. Польшу отметили за участие в PURL и готовность к реализации совместных оборонных инициатив с акцентом на развитие дронов. Отдельно отмечалась роль Совместного центра НАТО — Украина JATEC в Польше как платформы для анализа опыта войны, обмена знаниями и внедрения стандартов НАТО.

Также обсудили вопросы усиления «малой» противовоздушной обороны. Польские технологии уже являются составной частью этой системы, и стороны выразили готовность расширять сотрудничество и радарное поле.

Отдельный блок разговора касался авиационных возможностей. В частности, речь шла о передаче Украине самолетов МиГ-29, которые Польша уже предоставляла в 2023 году. Стороны договорились совместно работать над их модернизацией для повышения эффективности и поражения вражеских целей.

«Также, со своей стороны, готовы делиться украинскими решениями — в частности, в сфере противодействия шахидам. Данные с поля боя и наш практический опыт могут быть полезны для усиления возможностей польской армии», — добавил Федоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.