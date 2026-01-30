  1. В Україні

Україна отримає від Польщі модернізовані МіГ-29 – Михайло Федоров

13:36, 30 січня 2026
Україна та Польща домовилися поглибити оборонну співпрацю.
Україна отримає від Польщі модернізовані МіГ-29 – Михайло Федоров
Україна та Польща продовжують поглиблювати оборонну співпрацю. Про це йшлося під час розмови з міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

Як повідомив очільник Міноборони, під час переговорів сторони зосередилися на кількох напрямах співпраці.

Зокрема, йшлося про спільні оборонні проєкти та використання європейських механізмів. Польщу відзначили за участь у PURL і готовність до реалізації спільних оборонних ініціатив з акцентом на розвиток дронів. Окремо наголошувалося на ролі Спільного центру НАТО — Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО.

Також обговорили питання посилення «малої» протиповітряної оборони. Польські технології вже є складовою цієї системи, і сторони висловили готовність розширювати співпрацю та радарне поле.

Окремий блок розмови стосувався авіаційних спроможностей. Зокрема, йшлося про передання Україні літаків МіГ-29, які Польща вже надавала у 2023 році. Сторони домовилися спільно працювати над їх модернізацією для підвищення ефективності та ураження ворожих цілей.

«Також, зі свого боку, готові ділитися українськими рішеннями — зокрема, у сфері протидії шахедам. Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська», – додав Федоров.

