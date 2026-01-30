В Украине за год на четверть уменьшилось количество дел о мошенничестве

Больше всего производств в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

В 2025 году в Украине зарегистрировано 48 871 уголовное производство по статье 190 УК «Мошенничество». Это на 25% меньше, чем в 2024 году, когда правоохранители зафиксировали почти 65 тысяч дел. Об этом сообщает Опендатабот.

Показатели вернулись к уровню 2016 года, когда учитывали чуть более 46 тысяч производств. После 2017 года количество новых дел уменьшалось ежегодно, а пиковый показатель зафиксировали в 2023-м — 82 609 производств. В прошлом году регистрировали около 4 тысяч дел в месяц.

Подозрения и судебные разбирательства

Подозрение вручено в каждом пятом деле — 10 456 производств. В суд дошло только 18% производств — 8 758 дел, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 24%.

Региональная статистика

Больше всего дел по мошенничеству в прошлом году зафиксировано в:

Киеве — 6 825 производств

Днепропетровской области — 4 844

Харьковской области — 3 677

Почти во всех других регионах количество новых дел уменьшилось. Единственный регион с ростом — Хмельницкая область (+2,7%). Наибольшее уменьшение зафиксировано в Николаевской области (почти вдвое) и в Черновицкой области (−39%).

