  1. В Украине

В Украине за год на четверть уменьшилось количество дел о мошенничестве

20:15, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Больше всего производств в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
В Украине за год на четверть уменьшилось количество дел о мошенничестве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году в Украине зарегистрировано 48 871 уголовное производство по статье 190 УК «Мошенничество». Это на 25% меньше, чем в 2024 году, когда правоохранители зафиксировали почти 65 тысяч дел. Об этом сообщает Опендатабот.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Показатели вернулись к уровню 2016 года, когда учитывали чуть более 46 тысяч производств. После 2017 года количество новых дел уменьшалось ежегодно, а пиковый показатель зафиксировали в 2023-м — 82 609 производств. В прошлом году регистрировали около 4 тысяч дел в месяц.

Подозрения и судебные разбирательства

Подозрение вручено в каждом пятом деле — 10 456 производств. В суд дошло только 18% производств — 8 758 дел, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 24%.

Региональная статистика

Больше всего дел по мошенничеству в прошлом году зафиксировано в:

Киеве — 6 825 производств

Днепропетровской области — 4 844

Харьковской области — 3 677

Почти во всех других регионах количество новых дел уменьшилось. Единственный регион с ростом — Хмельницкая область (+2,7%). Наибольшее уменьшение зафиксировано в Николаевской области (почти вдвое) и в Черновицкой области (−39%).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция мошенник Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]