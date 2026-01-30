  1. В Україні

В Україні за рік на чверть зменшилась кількість справ за шахрайство

20:15, 30 січня 2026
Найбільше проваджень у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.
У 2025 році в Україні зареєстровано 48 871 кримінальне провадження за статтею 190 ККУ «Шахрайство». Це на 25% менше, ніж у 2024 році, коли правоохоронці зафіксували майже 65 тисяч справ. Про це повідомляє Опендатабот.

Показники повернулися до рівня 2016 року, коли обліковували трохи понад 46 тисяч проваджень. Після 2017 року кількість нових справ зменшувалася щороку, а піковий показник зафіксували у 2023-му — 82 609 проваджень. Торік реєстрували близько 4 тисяч справ на місяць.

Підозри та судові розгляди

Підозру вручено у кожній п’ятій справі — 10 456 проваджень. До суду дійшло лише 18% проваджень — 8 758 справ, тоді як у 2024 році цей показник становив 24%.

Регіональна статистика

Найбільше справ за шахрайство торік зафіксовано у:

Києві — 6 825 проваджень

Дніпропетровській області — 4 844

Харківській області — 3 677

Майже у всіх інших регіонах кількість нових справ зменшилася. Єдиний регіон із зростанням — Хмельниччина (+2,7%). Найбільше зменшення зафіксоване на Миколаївщині (майже вдвічі) та у Чернівецькій області (−39%).

