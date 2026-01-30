Стало известно, когда и где состоится следующее заседание «Рамштайн»

Заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

В тот же день в штаб-квартире НАТО пройдет встреча министров обороны стран НАТО.

Повестка дня заседания не разглашается.

Предыдущее заседание Контактной группы прошло в декабре прошлого года.

