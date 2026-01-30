Стало відомо, коли та де відбудеться наступне засідання «Рамштайн»
17:29, 30 січня 2026
Засідання пройде в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
фото: Getty Images
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
"У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", - йдеться у повідомленні.
Того ж дня у штаб-квартирі НАТО має пройти зустріч міністрів оборони країн Альянсу.
Порядку денний засідання не розголошують.
Попереднє засідання Контактної групи було у грудні минулого року.
