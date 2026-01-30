Стало відомо, коли та де відбудеться наступне засідання «Рамштайн»

Засідання пройде в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня у штаб-квартирі НАТО має пройти зустріч міністрів оборони країн Альянсу.

Порядку денний засідання не розголошують.

Попереднє засідання Контактної групи було у грудні минулого року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.