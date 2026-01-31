Содержание одного из супругов: когда возникает такое право

Разрыв брака не прекращает права лица на содержание, возникшее у него за время брака.

Материальная поддержка между супругами предусмотрена законом. Право на содержание может возникать как во время брака, так и после его расторжения, в зависимости от обстоятельств. Согласно статье 75 Семейного кодекса Украины, супруги обязаны материально поддерживать друг друга.

Право на содержание (алименты) имеет тот из супругов, который является нетрудоспособным, нуждается в материальной помощи, при условии что другой из супругов может оказывать материальную помощь.

Нетрудоспособным считается тот из супругов, который достиг пенсионного возраста, установленного законом, либо является лицом с инвалидностью I, II или III группы.

Отметим, что не имеет права на содержание тот из супругов, кто недостойно вел себя в брачных отношениях, а также тот, кто стал нетрудоспособным в связи с совершением им умышленного уголовного правонарушения, если это установлено судом.

Тот из супругов, кто стал нетрудоспособным в связи с противоправным поведением другого из супругов, имеет право на содержание независимо от права на возмещение вреда в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Кроме того, статьей 90 Кодекса установлено, что жена и муж взаимно обязаны участвовать в расходах, связанных с болезнью или увечьем другого из супругов.

Право на содержание после расторжения брака

Расторжение брака не прекращает права лица на содержание, которое возникло у него во время брака.

После расторжения брака лицо имеет право на содержание, если:

оно стало нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года со дня расторжения брака и нуждается в материальной помощи, и если его бывший муж или бывшая жена могут оказывать материальную помощь;

оно стало лицом с инвалидностью по истечении одного года со дня расторжения брака, если инвалидность стала результатом противоправного поведения по отношению к нему бывшего мужа или бывшей жены во время брака;

на момент расторжения брака женщине или мужчине до достижения установленного законом пенсионного возраста оставалось не более пяти лет — они имеют право на содержание после достижения этого пенсионного возраста при условии, что в браке они совместно проживали не менее десяти лет;

в связи с воспитанием ребенка, ведением домашнего хозяйства, уходом за членами семьи, болезнью или иными обстоятельствами, имеющими существенное значение, один из супругов не имел возможности получить образование, работать, занять соответствующую должность — он имеет право на содержание в связи с расторжением брака даже в случае трудоспособности, при условии что нуждается в материальной помощи и что бывший муж или бывшая жена могут оказывать материальную помощь. Право на содержание в этом случае сохраняется в течение трех лет со дня расторжения брака (статья 76 Кодекса).

Способы предоставления содержания одному из супругов

По договоренности

Содержание одному из супругов предоставляется другим супругом в натуральной или денежной форме по их согласию.

Супруги имеют право заключить договор о предоставлении содержания одному из них, в котором определить условия, размер и сроки выплаты алиментов. Договор заключается в письменной форме и нотариально удостоверяется. В случае неисполнения одним из супругов обязанности по договору алименты могут взыскиваться на основании исполнительной надписи нотариуса (статьи 77, 78 Кодекса).

По решению суда

По решению суда алименты присуждаются одному из супругов, как правило, в денежной форме.

Алименты выплачиваются ежемесячно. По взаимному согласию алименты могут быть уплачены авансом.

Алименты присуждаются по решению суда со дня подачи искового заявления. Если истец принимал меры по получению алиментов от ответчика, но не мог их получить вследствие уклонения ответчика от уплаты, суд, в зависимости от обстоятельств дела, может вынести решение о взыскании алиментов за прошедшее время, но не более чем за один год. Если один из супругов получает алименты в связи с инвалидностью, выплата алиментов продолжается в течение срока инвалидности. В случае предоставления соответствующего документа о продлении срока инвалидности взыскание алиментов продолжается на соответствующий срок без дополнительного решения суда.

В случае выезда плательщика алиментов на постоянное место жительства в государство, с которым Украина не имеет договора о правовой помощи, алименты могут быть уплачены авансом за срок, определенный соглашением супругов, а при споре — по решению суда.

Алименты присуждаются одному из супругов в доле от заработка (дохода) другого супруга и (или) в твердой денежной сумме. Размер алиментов, определенный судом, может быть впоследствии изменен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения их материального и (или) семейного положения (статьи 77, 79, 80 Кодекса).

Прекращение права одного из супругов на содержание

Право одного из супругов на содержание, а также право на содержание после расторжения брака прекращается в случае восстановления трудоспособности, а также регистрации повторного брака. Право на содержание прекращается со

