Скрининг здоровья 40+: в Минздраве ответили на самые распространенные вопросы о программе

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 31 января украинцы начали получать первые сообщения с предложением присоединиться к программе «Скрининг здоровья 40+». Приглашения будут поступать гражданам, которым исполнилось 40 лет и которые родились 1 января. Инициатива, стартовавшая 1 января 2026 года, направлена на раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с ментальным здоровьем.

В Минздраве ответили на самые распространенные вопросы относительно программы.

У меня нет Дія.Картки — могу ли я все равно пройти скрининг?

Для участия в программе «Скрининг здоровья» необходимо иметь цифровую Дія.Картку или пластиковую карту со специальным счетом, выданную банком-партнером* программы.

Оформить ее можно в одном из отделений банков-партнеров.

Зачем проходить скрининг после 40 лет?

Чтобы позаботиться о здоровье заранее.

Именно после 40 лет резко возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. 60% преждевременных смертей в Украине вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями — ежедневно от них умирает более 1 тысячи человек.

Не менее тревожная ситуация и с сахарным диабетом. Сейчас более 1,2 миллиона украинцев живут с этим диагнозом. В то же время около половины людей, живущих с диабетом, даже не подозревают о своем состоянии.

В то же время война существенно повлияла на ментальное состояние украинцев и украинок. До 10 млн человек могут столкнуться с проблемами психического здоровья в результате войны.

Именно поэтому (чтобы раньше выявлять болезни) стартует программа скринингов здоровья. Она поможет своевременно выявлять риски для здоровья и предотвращать осложнения.

Нужно ли направление от семейного врача?

Нет, направление от семейного врача не требуется.

Скрининг здоровья 40+ — это программа, для участия в которой вам нужно самостоятельно подать заявку: онлайн через «Дію» или офлайн через ЦНАП. Получив поддержку для прохождения скрининга, вы можете по собственному усмотрению выбрать учреждение здравоохранения. Важно: медучреждение должно участвовать в программе. Перечень таких учреждений вы сможете найти на этой тематической странице.

После прохождения скрининга врач, который его проводил, на месте объяснит результаты и при необходимости поможет с дальнейшим маршрутом дообследования или лечения.

Как я могу пройти скрининг здоровья?

С 1 января 2026 года всем украинцам и украинкам, которым исполнилось 40 лет и больше, через 30 дней после дня рождения будет поступать сообщение в приложении «Дія» — это будет предложение пройти «Скрининг здоровья 40+».

Если человек не пользуется «Дією», то присоединиться к этой услуге можно через ЦНАП.

После подтверждения участия в программе вы получите специальную карту: на нее будут зачислены средства, которые можно использовать исключительно для оплаты «Скрининга здоровья 40+». Далее вам нужно выбрать учреждение здравоохранения, участвующее в программе, забронировать удобное для вас время, получить услугу и рассчитаться картой, которую вы получили ранее.

А если у меня уже диагностирован диабет или сердечно-сосудистое заболевание — нужно ли мне все равно проходить этот скрининг?

Да. Даже если у вас уже есть установленный диагноз, участие в программе «Скрининг здоровья 40+» поможет контролировать состояние здоровья и выявить другие риски на ранних стадиях.

Сколько времени занимает обследование?

Базовый скрининг здоровья вы сможете пройти за один визит к врачу. Это занимает ориентировочно 60–90 минут. После получения результатов анализов врач предоставит рекомендации относительно состояния вашего здоровья. Для расширенного консультирования и в случае выявления рисков допускаются второй–третий визиты.

Есть ли ограничения по месту проживания? Я прописан во Львове, но живу в Киеве

Вы можете пройти скрининг в любом учреждении здравоохранения в Украине, которое участвует в программе, — независимо от места регистрации или проживания.

