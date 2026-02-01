Скринінг здоров’я 40+: у МОЗ відповіли на найпоширеніші запитання щодо програми

У МОЗ відповіли на найпоширеніші запитання українців щодо програми «Скринінг здоров’я 40+».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 31 січня українці почали отримувати перші повідомлення з пропозицією долучитися до програми «Скринінг здоров’я 40+». Запрошення надійдуть громадянам, яким виповнилося 40 років і які народилися 1 січня. Ініціатива, що стартувала 1 січня 2026 року, спрямована на ранню діагностику серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

У МОЗ відповіли на найпоширеніші запитання щодо програми.

Я не маю Дія.Картки — чи можу я все одно пройти скринінг?

Для участі у програмі Скринінг здоровʼя необхідно мати цифрову Дія.Картку або пластикову картку зі спеціальним рахунком, видану банком-партнером* програми.

Оформити її можна в одному з відділень банків-партнерів.

Навіщо проходити скринінг після 40 років?

Щоб подбати про здоров’я завчасно

Саме після 40 років різко зростає ризик розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. 60% передчасних смертей в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями – щодня від них помирає понад 1 тисяча людей.

Не менш тривожна ситуація із цукровим діабетом. Нині понад 1,2 мільйона українців живуть із цим діагнозом. Водночас близько половини людей, що живуть із діабетом, навіть не підозрюють про свій стан.

У той же час війна значно повпливала на ментальний стан українців та українок. До 10 млн осіб можуть зіткнутися з проблемами психічного здоровʼя внаслідок війни.

Саме тому (щоб раніше помічати хвороби) стартує програма скринінгів здоров'я. Вона допоможе вчасно виявляти ризики для здоров’я та запобігати ускладненням.

Чи потрібно направлення від сімейного лікаря?

Ні, направлення від сімейного лікаря мати не потрібно.

Скринінг здоров'я 40+ — це програма, для долучення до якої вам потрібно самостійно подати заявку: онлайн через Дію або офлайн через ЦНАП. Отримавши підтримку для проходження скринінгу, ви можете на власний розсуд вибрати заклад охорони здоров'я. Важливо: медзаклад має брати участь у програмі. Перелік таких закладів ви зможете знайти на цій тематичній сторінці.

Після проходження скринінгу лікар, який його проводив, на місці пояснить результати та за потреби допоможе з подальшим маршрутом дообстеження чи лікування.

Як я можу пройти скринінг здоровʼя?

З 1 січня 2026 року всім українцям та українкам, яким виповнилось 40 років і більше, через 30 днів після дня народження надходитиме повідомлення в застосунку Дія — це буде пропозиція пройти Скринінг здоров’я 40+.

Якщо людина не користується Дією, то долучитися до цієї послуги можна через ЦНАП.

Після підтвердження участі в програмі ви отримаєте спеціальну картку: не неї будуть зараховані кошти, які можна використати винятково на оплату Скринінгу здоров’я 40+. Далі вам потрібно обрати заклад охорони здоров’я, що бере участь у програмі, забронювати зручний для вас час, отримати послугу та розрахуватись за це карткою, що ви отримали раніше.

А якщо я вже маю діагностований діабет чи серцево-судинне захворювання – чи мені ще потрібно проходити цей скринінг?

Так. Навіть якщо у вас уже є встановлений діагноз, участь у програмі Скринінг здоров’я 40+ допоможе контролювати стан здоров'я та виявити інші ризики на ранніх стадіях.

Скільки часу займає обстеження?

Базовий скринінг здоровʼя ви зможете пройти за один візит до лікаря. Це займає орієнтовно 60 - 90 хвилин. Після того як прийдуть результати аналізів, лікар надасть рекомендації щодо стану вашого здоровʼя. Для розширеного консультування та в разі виявлення ризиків допускається другий - третій візити.

Чи є обмеження за місцем проживання? Я прописаний у Львові, але живу в Києві

Ви можете пройти скринінг у будь-якому закладі охорони здоров’я в Україні, який бере участь у програмі – незалежно від місця реєстрації чи проживання.

