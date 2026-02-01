  1. В Украине

Могут ли конфисковать имущество за неуплату штрафов ТЦК – разъяснение

15:35, 1 февраля 2026
В ТЦК объяснили, какие правовые последствия возможны в случае систематической неуплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.
Фото из открытых источников
Киевский областной ТЦК и СП разъяснил, предусматривает ли законодательство конфискацию имущества в случае, если военнообязанный систематически не уплачивает штрафы за нарушение правил мобилизации.

Штрафы за нарушение правил мобилизации

В ТЦК напомнили, что за нарушение правил воинского учета и мобилизации законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч гривен. Если такие штрафы длительное время не уплачиваются, материалы могут быть переданы в исполнительную службу, которая применяет дополнительные санкции в рамках действующего законодательства.

Могут ли конфисковать имущество за неуплату штрафов за нарушение в ТЦК

В то же время в ТЦК отметили, что прямой нормы о конфискации имущества за неуплату штрафов ТЦК в украинском законодательстве нет. Однако в случае накопления неуплаченных штрафов и последующего обращения в суд взыскание может происходить в принудительном порядке. По решению суда могут применяться меры по взысканию средств, в частности арест имущества или банковских счетов.

В ведомстве подчеркнули, что без судебного решения конфискация имущества невозможна, а все действия государственных органов должны происходить исключительно с соблюдением установленной процедуры. Таким образом, сама по себе систематическая неуплата штрафов не приводит к автоматическому изъятию имущества, однако создает риски правовых последствий в случае судебного разбирательства.

Также в ТЦК обратили внимание, что возможность дистанционной оплаты штрафа за нарушение воинского учета появилась в Украине летом 2025 года. В то же время такой способ оплаты не всегда гарантирует окончательное снятие лица с розыска, поскольку эффект от уплаты зависит от конкретных обстоятельств и оснований для внесения в розыск. Сам факт оплаты штрафа не означает автоматического и полного урегулирования всех вопросов с ТЦК.

На практике, по данным ТЦК, онлайн-оплата штрафа часто позволяет снять лицо с розыска и создать условия для дальнейшего урегулирования ситуации в правовом поле. Это время может быть использовано для поиска работы с бронированием, оформления законных оснований для отсрочки или других решений, предусмотренных законодательством.

Как оплатить штраф от ТЦК дистанционно

Для дистанционной оплаты штрафа необходимо загрузить приложение «Резерв+», перейти в раздел «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и отправить соответствующее постановление. После этого появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы, в течение 20 дней. Если оплата не произведена в этот срок, придется оплатить полную сумму — 17 тысяч гривен. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма штрафа удваивается и составит 34 тысячи гривен.

штраф / штрафы конфискация имущества ТЦК мобилизация военнообязанный

