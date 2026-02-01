  1. В Україні

Чи можуть конфіскувати майно за несплату штрафів ТЦК – роз’яснення

15:35, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ТЦК пояснили, які правові наслідки можливі у разі систематичної несплати штрафів за порушення правил військового обліку.
Чи можуть конфіскувати майно за несплату штрафів ТЦК – роз’яснення
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський обласний ТЦК та СП роз’яснив, чи передбачає законодавство конфіскацію майна у випадку, якщо військовозобов’язаний систематично не сплачує штрафи за порушення правил мобілізації.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Штрафи за порушення правил мобілізації

У ТЦК нагадали, що за порушення правил військового обліку та мобілізації законодавством передбачені штрафи у розмірі від 17 тисяч гривень. Якщо такі штрафи тривалий час не сплачуються, матеріали можуть бути передані до виконавчої служби, яка застосовує додаткові санкції в межах чинного законодавства.

Чи можуть конфісковувати майно за несплату штрафів за порушення у ТЦК

Водночас у ТЦК зазначили, що прямої норми про конфіскацію майна за несплату штрафів ТЦК в українському законодавстві немає. Однак у разі накопичення несплачених штрафів і подальшого звернення до суду стягнення може відбуватися у примусовому порядку. За рішенням суду можуть застосовуватися заходи зі стягнення коштів, зокрема арешт майна або банківських рахунків.

У відомстві наголосили, що без судового рішення конфіскація майна неможлива, а всі дії державних органів мають відбуватися виключно з дотриманням установленої процедури. Таким чином, сама по собі систематична несплата штрафів не призводить до автоматичного вилучення майна, однак створює ризики правових наслідків у разі судового розгляду.

Також у ТЦК звернули увагу, що можливість дистанційної сплати штрафу за порушення військового обліку з’явилася в Україні влітку 2025 року. Водночас такий спосіб оплати не завжди гарантує остаточне зняття особи з розшуку, оскільки ефект від сплати залежить від конкретних обставин і підстав внесення до розшуку. Сам факт оплати штрафу не означає автоматичного та повного врегулювання всіх питань із ТЦК.

На практиці, за даними ТЦК, онлайн-сплата штрафу часто дає змогу зняти особу з розшуку та створити умови для подальшого врегулювання ситуації в правовому полі. Цей час може бути використаний для пошуку роботи з бронюванням, оформлення законних підстав для відстрочки або інших рішень, передбачених законодавством.

Як сплатити штраф від ТЦК дистанційно

Для дистанційної сплати штрафу необхідно завантажити застосунок «Резерв+», перейти до розділу «Штрафи онлайн» та подати заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати відповідну постанову. Після цього з’являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми, протягом 20 днів. Якщо оплата не здійснена у цей строк, доведеться сплатити повну суму — 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума штрафу подвоюється і становитиме 34 тисячі гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф конфіскація майна ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]