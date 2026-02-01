Чи можуть конфіскувати майно за несплату штрафів ТЦК – роз’яснення

У ТЦК пояснили, які правові наслідки можливі у разі систематичної несплати штрафів за порушення правил військового обліку.

Київський обласний ТЦК та СП роз’яснив, чи передбачає законодавство конфіскацію майна у випадку, якщо військовозобов’язаний систематично не сплачує штрафи за порушення правил мобілізації.

Штрафи за порушення правил мобілізації

У ТЦК нагадали, що за порушення правил військового обліку та мобілізації законодавством передбачені штрафи у розмірі від 17 тисяч гривень. Якщо такі штрафи тривалий час не сплачуються, матеріали можуть бути передані до виконавчої служби, яка застосовує додаткові санкції в межах чинного законодавства.

Чи можуть конфісковувати майно за несплату штрафів за порушення у ТЦК

Водночас у ТЦК зазначили, що прямої норми про конфіскацію майна за несплату штрафів ТЦК в українському законодавстві немає. Однак у разі накопичення несплачених штрафів і подальшого звернення до суду стягнення може відбуватися у примусовому порядку. За рішенням суду можуть застосовуватися заходи зі стягнення коштів, зокрема арешт майна або банківських рахунків.

У відомстві наголосили, що без судового рішення конфіскація майна неможлива, а всі дії державних органів мають відбуватися виключно з дотриманням установленої процедури. Таким чином, сама по собі систематична несплата штрафів не призводить до автоматичного вилучення майна, однак створює ризики правових наслідків у разі судового розгляду.

Також у ТЦК звернули увагу, що можливість дистанційної сплати штрафу за порушення військового обліку з’явилася в Україні влітку 2025 року. Водночас такий спосіб оплати не завжди гарантує остаточне зняття особи з розшуку, оскільки ефект від сплати залежить від конкретних обставин і підстав внесення до розшуку. Сам факт оплати штрафу не означає автоматичного та повного врегулювання всіх питань із ТЦК.

На практиці, за даними ТЦК, онлайн-сплата штрафу часто дає змогу зняти особу з розшуку та створити умови для подальшого врегулювання ситуації в правовому полі. Цей час може бути використаний для пошуку роботи з бронюванням, оформлення законних підстав для відстрочки або інших рішень, передбачених законодавством.

Як сплатити штраф від ТЦК дистанційно

Для дистанційної сплати штрафу необхідно завантажити застосунок «Резерв+», перейти до розділу «Штрафи онлайн» та подати заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати відповідну постанову. Після цього з’являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми, протягом 20 днів. Якщо оплата не здійснена у цей строк, доведеться сплатити повну суму — 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума штрафу подвоюється і становитиме 34 тисячі гривень.

