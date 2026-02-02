  1. В Украине

С 1 февраля действуют новые требования к раскрытию структуры собственности профессиональных участников рынков капитала

13:57, 2 февраля 2026
Профессиональным участникам дали год, чтобы привести структуру собственности в соответствие с новыми правилами НКЦБФР.
С 1 февраля действуют новые требования к раскрытию структуры собственности профессиональных участников рынков капитала
С 1 февраля 2026 года вступило в силу Положение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которое устанавливает единые требования к структуре собственности для профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. Об этом сообщает НКЦБФР.

Документ распространяется на две категории юридических лиц: тех, которые согласовывают существенное участие, а также тех, которые получают или уже имеют лицензию на осуществление профессиональной деятельности.

В частности, он предусматривает:

  • установление требований к структуре собственности, ее раскрытию и деловой репутации юридических лиц, которые подают документы на получение лицензии или уже ее имеют, а также юридических и физических лиц с существенным участием либо намерением его приобрести или увеличить;
  • определение процедуры и условий получения согласования НКЦБФР на существенное участие в профессиональном участнике, а также на намерение его приобретения или увеличения;
  • уточнено, что лицензионные условия для профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках применяются только в части, которая не противоречит настоящему Положению.

Профессиональные участники рынков капитала и организованных товарных рынков обязаны в течение одного года — с 1 февраля 2026 года — привести свою структуру собственности в соответствие с установленными требованиями.

