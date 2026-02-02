З 1 лютого діють нові вимоги до розкриття структури власності професійних учасників ринків капіталу

Професійним учасникам дали рік, щоб привести структуру власності у відповідність до нових правил НКЦПФР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 лютого 2026 року набрало чинності Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке встановлює єдині вимоги до структури власності для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. Про це повідомляє НКЦПФР.

Документ поширюється на дві категорії юридичних осіб: тих, що погоджують істотну участь, а також тих, що отримують або вже мають ліцензію на провадження професійної діяльності.

Зокрема, він передбачає:

встановлення вимог до структури власності, її розкриття та ділової репутації юросіб, які подають документи на отримання ліцензії або вже її мають, а також юросіб і фізосіб з істотною участю чи наміром її набути або збільшити;

визначення процедури та умов отримання погодження НКЦПФР на істотну участь у професійному учаснику, а також на намір її набуття чи збільшення;

уточнено, що ліцензійні умови для професійної діяльності на ринках капіталу й організованих товарних ринках застосовуються лише в частині, яка не суперечить цьому Положенню.

Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків зобов’язані протягом одного року — з 1 лютого 2026 року — привести свою структуру власності у відповідність до встановлених вимог.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.