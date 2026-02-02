НАПК назвало порог доходов и имущества для гражданской конфискации

По данным НАПК, иск подается, если разница между активами и законными доходами превышает 1,5 млн грн, но не достигает предела уголовной ответственности.

Сообщения граждан о возможных коррупционных проявлениях могут стать основанием для начала мониторинга образа жизни публичного служащего. Об этом сообщили в НАПК.

В НАПК пояснили, что мониторинг образа жизни — это механизм проверки соответствия фактического уровня жизни должностного лица его официальным доходам и задекларированному имуществу. Такая проверка позволяет выявлять необоснованные активы или признаки незаконного обогащения.

По данным НАПК, мониторинг начинается после поступления и подтверждения информации о возможном несоответствии образа жизни задекларированному состоянию. Основаниями могут быть расходы на приобретение недвижимости, автомобилей, дорогие путешествия и отдых, оплата обучения, хобби, товаров и услуг, не соответствующих официальным доходам, а также фактическое пользование имуществом, не указанным в декларации, при наличии признаков его приобретения в интересах субъекта декларирования.

Такие обстоятельства могут подтверждаться фото- и видеоматериалами, страховыми полисами, доверенностями и другими документами.

В случае установления существенной разницы между стоимостью активов и законными доходами возможно применение гражданской конфискации в соответствии со статьей 290 Гражданского процессуального кодекса Украины. Речь идет о взыскании необоснованных активов в доход государства без доказательства факта уголовного правонарушения. Этот механизм применяется к активам, приобретенным после 28 ноября 2019 года, если разница между их стоимостью и доходами составляет 750 и более прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В соответствии с частью второй статьи 290 ГПК Украины, для расчета используется прожиточный минимум по состоянию на 28 ноября 2019 года — 2007 грн. Таким образом, иск о гражданской конфискации подается в случае, если разница между имуществом и доходами превышает 1 млн 505 тыс. 250 грн, но не достигает предела, определенного статьей 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Если же разница между активами и законными доходами превышает 3 тысячи прожиточных минимумов — 9 млн 984 тыс. грн по состоянию на 2026 год, материалы передаются в уполномоченные органы для расследования возможного незаконного обогащения в рамках уголовного производства.

В НАПК подчеркнули, что основанием для мониторинга образа жизни является только сообщение, содержащее конкретные и проверяемые фактические данные, а не общие предположения.

