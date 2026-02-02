  1. В Україні

НАЗК назвало поріг доходів і майна для цивільної конфіскації

16:36, 2 лютого 2026
За даними НАЗК, позов подається, якщо різниця між активами та законними доходами перевищує 1,5 млн грн, але не досягає межі кримінальної відповідальності.
Повідомлення громадян про можливі корупційні прояви можуть стати підставою для початку моніторингу способу життя публічного службовця. Про це повідомили в НАЗК.

У НАЗК пояснили, що моніторинг способу життя — це механізм перевірки відповідності фактичного рівня життя посадовця його офіційним доходам і задекларованому майну. Така перевірка дозволяє виявляти необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення.

За даними НАЗК, Моніторинг розпочинається після надходження та підтвердження інформації про можливу невідповідність способу життя задекларованим статкам. Підставами можуть бути витрати на придбання нерухомості, автомобілів, дорогі подорожі та відпочинок, оплата навчання, хобі, товарів і послуг, що не відповідають офіційним доходам, а також фактичне користування майном, не зазначеним у декларації, за наявності ознак його набуття в інтересах суб’єкта декларування.

Такі обставини можуть підтверджуватися фото- та відеоматеріалами, страховими полісами, довіреностями та іншими документами.

У разі встановлення істотної різниці між вартістю активів і законними доходами можливе застосування цивільної конфіскації відповідно до статті 290 Цивільного процесуального кодексу України. Йдеться про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави без доведення факту кримінального правопорушення. Цей механізм застосовується до активів, набутих після 28 листопада 2019 року, якщо різниця між їх вартістю та доходами становить 750 і більше прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до частини другої статті 290 ЦПК України, для розрахунку використовується прожитковий мінімум станом на 28 листопада 2019 року — 2007 грн. Таким чином, позов про цивільну конфіскацію подається у разі, якщо різниця між майном і доходами перевищує 1 млн 505 тис. 250 грн, але не досягає межі, визначеної статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Якщо ж різниця між активами та законними доходами перевищує 3 тисячі прожиткових мінімумів — 9 млн 984 тис. грн станом на 2026 рік, матеріали передаються до уповноважених органів для розслідування можливого незаконного збагачення в межах кримінального провадження.

У НАЗК наголосили, що підставою для моніторингу способу життя є лише повідомлення, яке містить конкретні та перевірювані фактичні дані, а не загальні припущення.

