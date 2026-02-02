  1. В Украине

Украина синхронизирует санкции с ЕС: под ограничениями «теневой» флот, пропагандисты и киберподразделения ГРУ

13:53, 2 февраля 2026
Украина ввела санкции против лиц и компаний, причастных к деятельности танкерного флота и кибератак против Украины, ЕС и НАТО.
Фото: Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций, направленных против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и участвующих в перевозке подсанкционной нефти. Об этом сообщил глава государства, подчеркнув, что Украина продолжает синхронизацию санкционной политики с ЕС.

Указом введены ограничения против 10 физических и шести юридических лиц.

Как сообщили в ОП, санкции введены против иностранных граждан и граждан России, причастных к функционированию российского танкерного флота, осуществлению кибератак против Украины и государств — членов Евросоюза и НАТО, обходу санкций и распространению пророссийской пропаганды.

Среди них — лица, которые через свои компании обеспечивают поставки и экспорт российской нефти, связанные с Кремлем пропагандисты, члены террористической группы ГРУ, осуществлявшей кибератаки на правительственные организации в Украине и других странах с целью получения конфиденциальной информации и дестабилизации политической ситуации.

Также санкции введены против компаний из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама, которые являются частью российского танкерного флота. Они владеют или управляют танкерами, перевозящими российскую нефть, в том числе на экспорт.

Теперь под санкциями и российский 142-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, причастный, в частности, к нарушению GPS-сигналов в странах Балтии. Манипуляции GPS-сигналами привели к помехам при посадке гражданских самолетов.

В целом Украина синхронизировала 15 санкционных пакетов, введенных партнерами в течение прошлого года. Чрезвычайно важно и далее усиливать совместное давление на агрессора, перекрывая возможности для финансирования войны и подрывной деятельности России против стран Евросоюза и НАТО.

ЕС санкции НАТО Украина указ война

