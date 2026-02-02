Україна синхронізує санкції з ЄС: під обмеженнями «тіньовий» флот, пропагандисти та кіберпідрозділи ГРУ

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які причетні до діяльності танкерного флоту й кібератак проти України, ЄС та НАТО.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій, спрямованих проти компаній, які обслуговують російський танкерний флот та беруть участь у перевезенні підсанкційної нафти. Про це повідомив глава держави, наголосивши, що Україна продовжує синхронізацію санкційної політики з ЄС.

Указом введені обмеження проти 10 фізичних і шести юридичних осіб.

Як вказали в ОП, санкції запроваджені проти іноземних громадян і громадян Росії, які причетні до функціонування російського танкерного флоту, здійснення кібератак проти України та держав – членів Євросоюзу й НАТО, обходу санкцій та поширення проросійської пропаганди.

Серед них особи, які через свої компанії забезпечують постачання та експорт російської нафти, повʼязані з Кремлем пропагандисти, члени терористичної групи ГРУ, що здійснювала кібератаки на урядові організації в Україні й інших країнах, щоб отримати конфіденційну інформацію та дестабілізувати політичну ситуацію.

Також санкції запроваджені проти компаній із Росії, Об’єднаних Арабських Еміратів і В’єтнаму, які є частиною російського танкерного флоту. Вони володіють або ж управляють танкерами, що перевозять російську нафту, зокрема на експорт.

Відтепер під санкціями й російський 142-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби, що причетний, зокрема, до порушення GPS-сигналів у країнах Балтії. Маніпуляції GPS-сигналами призвели до перешкод для посадки цивільних літаків.

Загалом Україна синхронізувала 15 санкційних пакетів, які запровадили партнери протягом минулого року. Надзвичайно важливо й надалі посилювати спільний тиск на агресора, перекриваючи можливості для фінансування війни та підривної діяльності Росії проти країн Євросоюзу й НАТО.

