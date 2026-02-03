  1. В Украине

Свечи, газовые горелки и печки: украинцам напомнили правила безопасности, чтобы избежать пожаров

09:42, 3 февраля 2026
Самодельные приборы для обогрева и освещения могут быть опасными.
Фото: UNICEF
Центр стратегических коммуникаций обнародовал рекомендации по безопасному использованию альтернативных источников света и тепла, информируют в КГГА. Советы направлены на то, чтобы помочь украинским семьям подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и уменьшить риски пожаров и несчастных случаев.

Основные правила противопожарной безопасности

Специалисты советуют обязательно иметь дома огнетушитель. В многоквартирных домах огнетушители должны быть в подъездах, желательно на каждом этаже или по крайней мере на верхних этажах. Также необходимо проверить, не заблокированы ли аварийные выходы.

По возможности рекомендуют установить пожарную сигнализацию, в частности в помещениях с повышенной пожарной опасностью, например на кухне. Отдельно отмечается важность напоминать детям правила противопожарной безопасности и не позволять им самостоятельно пользоваться электроприборами и открытым огнем.

Во время отключения электроэнергии, если люди находятся дома, советуют выключать из розеток все электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения. Также можно установить стабилизатор.

Как безопасно пользоваться газовыми горелками

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что покупать следует только сертифицированные газовые горелки и баллоны в лицензированных точках продажи и неукоснительно соблюдать инструкции производителя.

Перед использованием необходимо проверять целостность баллона. Для этого советуют применять мыльный раствор: если в местах возможной утечки появляются пузырьки, это свидетельствует о неисправности. Пользоваться горелками следует только в помещениях с вентиляцией и регулярно их проветривать.

Газовые баллоны рекомендуют держать подальше от прямых солнечных лучей и высоких температур. Также предостерегают не устанавливать горелки или туристические плитки с газовыми баллонами на поверхности электроплит или другого оборудования, которое может нагреваться.

Правила безопасного использования свечей

Зажженные свечи следует держать на безопасном расстоянии от одежды, штор, книг и других легковоспламеняющихся предметов и не оставлять их без присмотра. Свечи не рекомендуется размещать в зоне доступа детей и домашних животных.

Также советуют не дожигать свечи до конца, оставляя окурок длиной 2-3 сантиметра, и не использовать их как ночник или во время сна. В Центре стратегических коммуникаций предостерегают от самостоятельного изготовления приборов для освещения или обогрева без уверенности в их безопасности, а импровизированные устройства на основе свечей советуют применять только под постоянным присмотром.

Как безопасно пользоваться печью

При использовании печного отопления рекомендуют регулярно ухаживать за печью, очищать дымоходы в течение отопительного сезона и не допускать ее перегрева. Необходимо следить, чтобы в стенках печей и дымоходов не было трещин.

Отдельно отмечается, что нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей и хранить их возле топочного отверстия. Разожженную печь не следует оставлять без присмотра или поручать присмотр за ней детям.

КГГА блэкаут отключение света свет отопление

