Свічки, газові пальники й пічки: українцям нагадали правила безпеки, аби уникнути пожеж

Саморобні прилади для обігріву та освітлення можуть бути небезпечними.

Фото: UNICEF

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр стратегічних комунікацій оприлюднив рекомендації щодо безпечного використання альтернативних джерел світла та тепла, інформують в КМДА. Поради спрямовані на те, щоб допомогти українським родинам підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій і зменшити ризики пожеж та нещасних випадків.

Основні правила протипожежної безпеки

Фахівці радять обов’язково мати вдома вогнегасник. У багатоквартирних будинках вогнегасники мають бути у під’їздах, бажано на кожному поверсі або щонайменше на верхніх поверхах. Також необхідно перевірити, чи не заблоковані аварійні виходи.

За можливості рекомендують встановити пожежну сигналізацію, зокрема у приміщеннях із підвищеною пожежною небезпекою, наприклад на кухні. Окремо наголошується на важливості нагадувати дітям правила протипожежної безпеки та не дозволяти їм самостійно користуватися електроприладами й відкритим вогнем.

Під час вимкнення електроенергії, якщо люди перебувають удома, радять вимикати з розеток усі електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги. Також можна встановити стабілізатор.

Як безпечно користуватися газовими пальниками

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що купувати слід лише сертифіковані газові пальники та балони в ліцензованих точках продажу й неухильно дотримуватися інструкцій виробника.

Перед використанням необхідно перевіряти цілісність балона. Для цього радять застосовувати мильний розчин: якщо на місцях можливого витоку з’являються бульбашки, це свідчить про несправність. Користуватися пальниками слід лише у приміщеннях з вентиляцією та регулярно їх провітрювати.

Газові балони рекомендують тримати подалі від прямих сонячних променів і високих температур. Також застерігають не встановлювати пальники або туристичні плитки з газовими балонами на поверхні електроплит чи іншого обладнання, яке може нагріватися.

Правила безпечного використання свічок

Запалені свічки слід тримати на безпечній відстані від одягу, штор, книжок та інших легкозаймистих предметів і не залишати їх без нагляду. Свічки не рекомендують розміщувати в зоні доступу дітей та домашніх тварин.

Також радять не допалювати свічки до кінця, залишаючи недогарок довжиною 2–3 сантиметри, і не використовувати їх як нічник або під час сну. У Центрі стратегічних комунікацій застерігають від самостійного виготовлення приладів для освітлення чи обігріву без упевненості в їхній безпечності, а імпровізовані пристрої на основі свічок радять застосовувати лише під постійним наглядом.

Як безпечно користуватися пічкою

Під час використання пічного опалення рекомендують регулярно доглядати за пічкою, очищати димоходи протягом опалювального сезону та не допускати її перегріву. Необхідно стежити, щоб у стінках печей і димарів не було тріщин.

Окремо наголошується, що не можна використовувати легкозаймисті рідини для розпалу печей і зберігати їх біля топкового отвору. Розпалену пічку не слід залишати без нагляду або доручати нагляд за нею дітям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.