$10 тысяч за непригодность к службе — разоблачили руководительницу общественной организации

07:36, 3 февраля 2026
Подозреваемая уверяла «клиентов», что имеет связи с одним из столичных медицинских учреждений и может организовать выдачу медицинских справок с «нужными» диагнозами.
В Киеве правоохранители разоблачили 41-летнюю жительницу Киевской области, руководительницу общественной организации, которая обещала клиентам «благоприятное» прохождение ВВК и получение документов, дававших основания для признания их непригодными к военной службе с последующим снятием с воинского учета. Об этом сообщила столичная полиция.

Так, одному из военнообязанных она предлагала организовать стационарное обследование и лечение в медицинском учреждении, по результатам которого мужчине должны были выдать документы о непригодности к прохождению военной службы с последующим снятием с воинского учета.

Свои «услуги» подозреваемая оценила в 10 тысяч долларов, из которых 4 тысячи получила в качестве аванса во время личной встречи. Полицейские задержали женщину во время передачи средств.

Правонарушительнице сообщено о подозрении. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Национальная полиция Киев ВВК

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

