$10 тысяч за непригодность к службе — разоблачили руководительницу общественной организации
В Киеве правоохранители разоблачили 41-летнюю жительницу Киевской области, руководительницу общественной организации, которая обещала клиентам «благоприятное» прохождение ВВК и получение документов, дававших основания для признания их непригодными к военной службе с последующим снятием с воинского учета. Об этом сообщила столичная полиция.
Так, одному из военнообязанных она предлагала организовать стационарное обследование и лечение в медицинском учреждении, по результатам которого мужчине должны были выдать документы о непригодности к прохождению военной службы с последующим снятием с воинского учета.
Свои «услуги» подозреваемая оценила в 10 тысяч долларов, из которых 4 тысячи получила в качестве аванса во время личной встречи. Полицейские задержали женщину во время передачи средств.
Правонарушительнице сообщено о подозрении. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.