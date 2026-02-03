$10 тысяч за непригодность к службе — разоблачили руководительницу общественной организации

Подозреваемая уверяла «клиентов», что имеет связи с одним из столичных медицинских учреждений и может организовать выдачу медицинских справок с «нужными» диагнозами.

В Киеве правоохранители разоблачили 41-летнюю жительницу Киевской области, руководительницу общественной организации, которая обещала клиентам «благоприятное» прохождение ВВК и получение документов, дававших основания для признания их непригодными к военной службе с последующим снятием с воинского учета. Об этом сообщила столичная полиция.

Так, одному из военнообязанных она предлагала организовать стационарное обследование и лечение в медицинском учреждении, по результатам которого мужчине должны были выдать документы о непригодности к прохождению военной службы с последующим снятием с воинского учета.

Свои «услуги» подозреваемая оценила в 10 тысяч долларов, из которых 4 тысячи получила в качестве аванса во время личной встречи. Полицейские задержали женщину во время передачи средств.

Правонарушительнице сообщено о подозрении. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

