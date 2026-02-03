$10 тисяч за непридатність до служби — викрили керівницю громадської організації

Підозрювана запевняла «клієнтів», що має зв’язки з однією зі столичних медичних установ та може організувати видачу медичних довідок з «потрібними» діагнозами.

У Києві правоохоронці викрили 41-річну мешканку Київської області, керівницю громадської організації, яка обіцяла клієнтам «сприятливе» проходження ВЛК та отримання документів, що давали їм підстави для визнання непридатними до військової служби із подальшим зняттям з військового обліку. Про це повідомила столична поліції.

Так, одному з військовозобов’язаних вона пропонувала організувати стаціонарне обстеження та лікування в медичному закладі, за результатами якого чоловіку мали видати документи про непридатність до проходження військової служби із подальшим зняттям з військового обліку.

Свої «послуги» підозрювана оцінила у 10 тисяч доларів, з яких 4 тисячі отримала як аванс під час особистої зустрічі. Поліцейські затримали жінку під час передачі коштів.

Правопорушниці повідомлено про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

