  1. В Україні

$10 тисяч за непридатність до служби — викрили керівницю громадської організації

07:36, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підозрювана запевняла «клієнтів», що має зв’язки з однією зі столичних медичних установ та може організувати видачу медичних довідок з «потрібними» діагнозами.
$10 тисяч за непридатність до служби — викрили керівницю громадської організації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці викрили 41-річну мешканку Київської області, керівницю громадської організації, яка обіцяла клієнтам «сприятливе» проходження ВЛК та отримання документів, що давали їм підстави для визнання непридатними до військової служби із подальшим зняттям з військового обліку. Про це повідомила столична поліції.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Так, одному з військовозобов’язаних вона пропонувала організувати стаціонарне обстеження та лікування в медичному закладі, за результатами якого чоловіку мали видати документи про непридатність до проходження військової служби із подальшим зняттям з військового обліку.

Свої «послуги» підозрювана оцінила у 10 тисяч доларів, з яких 4 тисячі отримала як аванс під час особистої зустрічі. Поліцейські затримали жінку під час передачі коштів.

Правопорушниці повідомлено про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]