Мужчина в Киеве «унаследовал» квартиру по поддельному завещанию

22:54, 2 февраля 2026
На квартиру, которую продали после «наследования», наложен арест.
В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении 48-летнего жителя Черниговской области, которого обвиняют в мошенничестве и подделке документов с целью незаконного завладения квартирой в столице. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как установило следствие, в 2023 году злоумышленники завладели завещанием умершей 78-летней киевлянки и внесли в него изменения. В официальном бланке завещания незаконно указали нового наследника — обвиняемого.

С поддельным документом мужчина обратился к нотариусу и зарегистрировал право собственности на квартиру в Голосеевском районе Киева стоимостью более 2 млн гривен. После этого жилье было сразу продано.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. На квартиру наложен арест.

прокуратура Киев нотариус наследство недвижимость

