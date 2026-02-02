У Києві чоловік «успадкував» квартиру за підробленим заповітом

На квартиру, яку продали після «успадкування», наклали арешт.

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 48-річного мешканця Чернігівської області, якого обвинувачують у шахрайстві та підробці документів з метою незаконного заволодіння квартирою в столиці. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як встановило слідство, у 2023 році зловмисники заволоділи заповітом померлої 78-річної киянки та внесли до нього зміни. В офіційному бланку заповіту було незаконно зазначено нового спадкоємця — обвинуваченого.

З підробленим документом чоловік звернувся до нотаріуса та зареєстрував право власності на квартиру в Голосіївському районі Києва вартістю понад 2 млн гривень. Після цього житло було одразу продано.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті. На квартиру накладено арешт.

