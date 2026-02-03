  1. В Украине

ФЛП 2–3 групп могут получить до 15 тысяч гривен энергопомощи и кредиты под 0% — условия

07:00, 3 февраля 2026
Малый и средний бизнес, работающий в социально важных областях — аптеки, магазины, пекарни, кофейни, мастерские и другие услуги первой необходимости, уже могут подавать заявки на государственную поддержку.
ФЛП 2–3 групп могут получить до 15 тысяч гривен энергопомощи и кредиты под 0% — условия
Фото: Nikoletta Stoyanova/Getty Images
Правительство расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса для работы в условиях энергетических отключений. Предприниматели, которые предоставляют социально важные услуги, уже могут подавать заявки на государственную помощь. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, государство запускает программу «Энергодопомога ФЛП» как быстрый антикризисный инструмент для малого бизнеса. Физические лица — предприниматели 2–3 групп, которые имеют как минимум одного наемного работника, могут получить единовременную безвозвратную финансовую помощь в размере от 7 500 до 15 000 гривен — в зависимости от количества работников.

Средства можно использовать на:

– приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования;

– аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;

– топливо для генераторов;

– оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Программа работает по принципу грантов «Собственное дело». Подать заявку можно онлайн через портал Дія — в категории «Предпринимательство», на странице услуги «Помощь ФЛП на энергоустойчивость»: ссылка.

Данные проверяются автоматически, средства зачисляются на Дія.Картку через пять банков, которые присоединились к программе: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, А-банк и monobank.

Кроме того, доступны энергокредиты под 0% на энергооборудование.

«Микро-, малый и средний бизнес может получить до 10 млн грн льготного кредитования под 0% годовых в рамках программы „Доступные кредиты 5–7–9“. Разницу банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства, — сообщила Юлия Свириденко. — Кредит предоставляется сроком до 3 лет. Средства можно направить на генерационное оборудование — когенерационные установки, дизельные, бензиновые и газовые генераторы».

Чтобы получить кредит, необходимо соответствовать критериям программы «Доступные кредиты 5–7–9», подать заявку в банк-партнер программы, пройти оценку и получить решение банка. Прием заявок уже начали 17 банков-партнеров, другие банки будут присоединяться к программе в ближайшее время. В целом кредитование будет осуществляться через 43 банка по всей стране, а заявки на энергокредиты будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Подробные условия энергокредита и перечень банков: ссылка.

