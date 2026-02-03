ФОПи 2–3 груп можуть отримати до 15 тисяч гривень енергодопомоги та кредити під 0% – умови

Малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах — аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже можуть подавати заявки на державну підтримку.

Уряд розширив програму підтримки малого та середнього бізнесу для роботи в умовах енергетичних відключень. Підприємці, які надають соціально важливі послуги, вже можуть подавати заявки на державну допомогу. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, держава запускає програму «Енергодопомога ФОП» як швидкий антикризовий інструмент для малого бізнесу. Фізичні особи — підприємці 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу в розмірі від 7 500 до 15 000 гривень — залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати на:

– придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;

– акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;

– пальне для генераторів;

– оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал Дія — у категорії «Підприємництво», на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість»: посилання.

Дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на Дія.Картку через п’ять банків, які долучилися до програми: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Крім того, доступні енергокредити під 0% на енергообладнання.

«Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5–7–9». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва, – повідомила Юлія Свириденко. – Кредит надається до 3 років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання — когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори».

Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми «Доступні кредити 5–7–9», подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом. Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно.

Детальні умови енергокредиту та перелік банків: посилання.

