Почти 2 млн боевых выплат в карман – Руслан Кравченко сообщил о разоблачении коррупции в воинской части

По данным Генпрокурора, в рамках программы «Коррупционные выплаты» в 2026 году задокументировали ущерб государству на сумму более 88 млн гривен.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о результатах работы прокуратуры по разоблачению коррупции в сфере денежного обеспечения военнослужащих в рамках программы «Коррупционные выплаты».

По его словам, речь идет о злоупотреблениях при начислении и выплате гарантированного государством денежного обеспечения военным.

«Эта категория дел является одним из приоритетов работы Специализированной прокуратуры в сфере обороны. Мы координируем работу правоохранительных органов, осуществляем процессуальное руководство досудебными расследованиями и добиваемся того, чтобы каждая гривна, предназначенная военному, использовалась законно и по назначению», — отметил Генпрокурор.

Как сообщил Кравченко, под процессуальным руководством прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны объявлено подозрение бывшему заместителю командира воинской части — начальнику штаба. По данным следствия, он, злоупотребляя служебным положением, организовал безосновательное начисление и выплату дополнительных средств себе и другим военнослужащим за фиктивное участие в боевых действиях. Сумма нанесенного государству ущерба составляет 1,97 млн грн.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации Генпрокурора, этот случай не единичный. Только в 2026 году под процессуальным руководством специализированных прокуратур в сфере обороны:

в 36 уголовных производствах сообщено о подозрении 51 лицу по фактам незаконных выплат денежного обеспечения и дополнительных вознаграждений за выполнение боевых задач;

общая сумма установленных убытков государству превышает 88,7 млн грн.

«Моя позиция принципиальна и неизменна: на войне нельзя воровать, прикрываясь формой или званием. Выплаты военным не являются ресурсом для злоупотреблений, а элементом справедливости и боевой стойкости», – резюмировал Руслан Кравченко.

