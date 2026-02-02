Майже 2 млн бойових виплат в кишеню – Руслан Кравченко повідомив про викриття корупції у військовій частині

За даними Генпрокурора, в межах програми «Корупційні виплати» у 2026 році задокументували збитки державі на понад 88 млн гривень.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про результати роботи прокуратури щодо викриття корупції у сфері грошового забезпечення військовослужбовців у межах програми «Корупційні виплати».

За його словами, йдеться про зловживання під час нарахування та виплати гарантованого державою грошового забезпечення військовим.

«Ця категорія справ є одним з пріоритетів роботи Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Ми координуємо роботу правоохоронних органів, здійснюємо процесуальне керівництво досудовими розслідуваннями і добиваємося того, щоб кожна гривня, призначена військовому, використовувалася законно і за призначенням», –зазначив Генпрокурор.

Як повідомив Кравченко, за процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони оголошено підозру колишньому заступнику командира військової частини — начальнику штабу. За даними слідства, він, зловживаючи службовим становищем, організував безпідставне нарахування та виплату додаткових коштів собі та іншим військовослужбовцям за фіктивну участь у бойових діях. Сума завданих державі збитків становить 1,97 млн грн.

Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією Генпрокурора, цей випадок не є поодиноким. Лише у 2026 році за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони:

у 36 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 51 особі за фактами незаконних виплат грошового забезпечення та додаткових винагород за виконання бойових завдань;

загальна сума встановлених збитків державі перевищує 88,7 млн грн.

«Моя позиція принципова і незмінна: на війні не можна красти, прикриваючись формою чи званням. Виплати військовим не ресурс для зловживань, а елемент справедливості та бойової стійкості», – резюмував Руслан Кравченко.

