Пик холода в Украине: когда морозы начнут ослабевать
Во вторник, 3 февраля, в Украине сохранится резко холодная погода. Температура воздуха местами будет опускаться до –28 градусов, что станет пиком морозов этой волны. В то же время уже с 5 февраля прогнозируют постепенное ослабление холода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
3 февраля территория Украины будет находиться под влиянием арктического воздуха. В большинстве регионов температура снизится до –22…–28 градусов.
На юго-западе, юге и юго-востоке ожидается –17…–22 градуса.
В дневные часы мороз немного ослабнет, однако останется ощутимым:
- в южных областях — –4…–11 градусов;
- на Закарпатье местами температура будет приближаться к 0 градусов.
Над Украиной господствует мощный антициклон, который способствует поступлению холодного воздуха из Арктики. Осадки во вторник не ожидаются. Ночью небо будет преимущественно ясным, днём — солнечно, но очень холодно.
Погода в Киеве
Для столицы ночь на 3 февраля стала одной из самых морозных:
ночью — –22…–25 градусов;
днём — –12…–15 градусов.
Осадки не прогнозируются, однако на дорогах и тротуарах будет сохраняться гололедица, особенно на неубранных участках.
Когда ожидать потепление
По прогнозу, 3 и 4 февраля останутся очень холодными. Заметное повышение температуры начнётся с 5 февраля. Вместе с потеплением возможны осадки и усиление ветра, что снизит общий комфорт погоды.
