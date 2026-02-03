  1. В Украине

Пик холода в Украине: когда морозы начнут ослабевать

09:06, 3 февраля 2026
С 5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов.
Во вторник, 3 февраля, в Украине сохранится резко холодная погода. Температура воздуха местами будет опускаться до –28 градусов, что станет пиком морозов этой волны. В то же время уже с 5 февраля прогнозируют постепенное ослабление холода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

3 февраля территория Украины будет находиться под влиянием арктического воздуха. В большинстве регионов температура снизится до –22…–28 градусов.

На юго-западе, юге и юго-востоке ожидается –17…–22 градуса.

В дневные часы мороз немного ослабнет, однако останется ощутимым:

  • в южных областях — –4…–11 градусов;
  • на Закарпатье местами температура будет приближаться к 0 градусов.

Над Украиной господствует мощный антициклон, который способствует поступлению холодного воздуха из Арктики. Осадки во вторник не ожидаются. Ночью небо будет преимущественно ясным, днём — солнечно, но очень холодно.

Погода в Киеве

Для столицы ночь на 3 февраля стала одной из самых морозных:

ночью — –22…–25 градусов;

днём — –12…–15 градусов.

Осадки не прогнозируются, однако на дорогах и тротуарах будет сохраняться гололедица, особенно на неубранных участках.

Когда ожидать потепление

По прогнозу, 3 и 4 февраля останутся очень холодными. Заметное повышение температуры начнётся с 5 февраля. Вместе с потеплением возможны осадки и усиление ветра, что снизит общий комфорт погоды.

прогноз погоды погода





