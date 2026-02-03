Пік холоду в Україні: коли морози почнуть слабшати
У вівторок, 3 лютого, в Україні утримається різко холодна погода. Температура повітря місцями опускатиметься до –28 градусів, що стане піком морозів цієї хвилі. Водночас уже з 5 лютого прогнозують поступове послаблення холоду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
3 лютого територія України перебуватиме під впливом арктичного повітря. У більшості регіонів температура знизиться до –22…–28 градусів.
На південному заході, півдні та південному сході очікується –17…–22 градуси.
У денні години мороз дещо ослабне, однак залишиться відчутним:
- у південних областях — –4…–11 градусів;
- на Закарпатті місцями температура наближатиметься до 0 градусів.
Над Україною панує потужний антициклон, який сприяє надходженню холодного повітря з Арктики. Опади у вівторок не очікуються. Вночі небо буде переважно ясним, удень — сонячно, але дуже холодно.
Погода у Києві
Для столиці ніч на 3 лютого стала однією з найморозніших:
- вночі — –22…–25 градусів;
- удень — –12…–15 градусів.
Опадів не прогнозують, проте на дорогах і тротуарах зберігатиметься ожеледиця, особливо на неочищених ділянках.
Коли очікувати потепління
За прогнозом, 3 та 4 лютого залишатимуться дуже холодними. Відчутне підвищення температури розпочнеться з 5 лютого. Разом із потеплінням можливі опади та посилення вітру, що зменшить загальний комфорт погоди.
