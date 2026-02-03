Пік холоду в Україні: коли морози почнуть слабшати

З 5 лютого очікується поступове послаблення морозів.

У вівторок, 3 лютого, в Україні утримається різко холодна погода. Температура повітря місцями опускатиметься до –28 градусів, що стане піком морозів цієї хвилі. Водночас уже з 5 лютого прогнозують поступове послаблення холоду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

3 лютого територія України перебуватиме під впливом арктичного повітря. У більшості регіонів температура знизиться до –22…–28 градусів.

На південному заході, півдні та південному сході очікується –17…–22 градуси.

У денні години мороз дещо ослабне, однак залишиться відчутним:

у південних областях — –4…–11 градусів;

на Закарпатті місцями температура наближатиметься до 0 градусів.

Над Україною панує потужний антициклон, який сприяє надходженню холодного повітря з Арктики. Опади у вівторок не очікуються. Вночі небо буде переважно ясним, удень — сонячно, але дуже холодно.

Погода у Києві

Для столиці ніч на 3 лютого стала однією з найморозніших:

вночі — –22…–25 градусів;

удень — –12…–15 градусів.

Опадів не прогнозують, проте на дорогах і тротуарах зберігатиметься ожеледиця, особливо на неочищених ділянках.

Коли очікувати потепління

За прогнозом, 3 та 4 лютого залишатимуться дуже холодними. Відчутне підвищення температури розпочнеться з 5 лютого. Разом із потеплінням можливі опади та посилення вітру, що зменшить загальний комфорт погоди.

