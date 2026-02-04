Без «уникальных» и «самых эффективных» препаратов: как закон регулирует рекламу лекарственных средств
Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области напомнило субъектам хозяйствования и рекламодателям о строгих требованиях законодательства к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и методов лечения. Речь идет о нормах статьи 21 Закона Украины «О рекламе», нарушение которых может повлечь ответственность для виновных лиц.
Почему это важно
Сфера охраны здоровья относится к категории специального правового регулирования. Недобросовестная или вводящая в заблуждение реклама здесь запрещена, поскольку может непосредственно влиять на решения людей относительно лечения и создавать риски для их здоровья.
Что разрешено рекламировать
Закон четко определяет перечень продукции, которая может появляться в рекламных материалах:
- лекарственные средства и медицинские изделия, допущенные к применению в Украине;
- лекарственные средства безрецептурного отпуска, которые не входят в перечень запрещенных к рекламированию.
Обязательные элементы рекламы
Любая реклама лекарств или медицинских изделий должна содержать:
- призыв проконсультироваться с врачом;
- рекомендацию ознакомиться с инструкцией;
- предупреждение: «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья».
Это предупреждение должно занимать не менее 15% площади или продолжительности рекламы, а в аудиоформате — звучать с надлежащей громкостью и частотой.
Что категорически запрещено
Закон запрещает использовать в рекламе:
- поощрение к самолечению;
- гарантии лечебного эффекта или полной безопасности;
- утверждения типа «уникальный», «самый эффективный», «без побочных эффектов»;
- истории «успешного лечения»;
- участие врачей, лиц в медицинском образе, популярных персон или авторитетных организаций;
- любые формулировки, вводящие потребителя в заблуждение относительно свойств или происхождения товара.
Дополнительные ограничения
Отдельно законодательство запрещает:
- рекламу допинговых веществ;
- рекламу методов лечения, не допущенных к применению;
- телепродажу лекарственных средств и медицинской техники, требующей специальных знаний;
- массовую рекламу целительства;
- приписывание лечебных свойств БАДам и другим нелекарственным средствам.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают: соблюдение этих правил — не формальность, а вопрос безопасности потребителей и правовой ответственности бизнеса. Для рекламодателей это означает необходимость тщательно проверять контент перед запуском кампаний, чтобы избежать штрафов и репутационных рисков.
