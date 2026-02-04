  1. В Украине
Без «уникальных» и «самых эффективных» препаратов: как закон регулирует рекламу лекарственных средств

21:25, 4 февраля 2026
Какие формулировки запрещены в рекламе медицинских препаратов и за что рекламодателей могут привлечь к ответственности.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области напомнило субъектам хозяйствования и рекламодателям о строгих требованиях законодательства к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и методов лечения. Речь идет о нормах статьи 21 Закона Украины «О рекламе», нарушение которых может повлечь ответственность для виновных лиц.

Почему это важно

Сфера охраны здоровья относится к категории специального правового регулирования. Недобросовестная или вводящая в заблуждение реклама здесь запрещена, поскольку может непосредственно влиять на решения людей относительно лечения и создавать риски для их здоровья.

Что разрешено рекламировать

Закон четко определяет перечень продукции, которая может появляться в рекламных материалах:

  • лекарственные средства и медицинские изделия, допущенные к применению в Украине;
  • лекарственные средства безрецептурного отпуска, которые не входят в перечень запрещенных к рекламированию.

Обязательные элементы рекламы

Любая реклама лекарств или медицинских изделий должна содержать:

  • призыв проконсультироваться с врачом;
  • рекомендацию ознакомиться с инструкцией;
  • предупреждение: «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья».

Это предупреждение должно занимать не менее 15% площади или продолжительности рекламы, а в аудиоформате — звучать с надлежащей громкостью и частотой.

Что категорически запрещено

Закон запрещает использовать в рекламе:

  • поощрение к самолечению;
  • гарантии лечебного эффекта или полной безопасности;
  • утверждения типа «уникальный», «самый эффективный», «без побочных эффектов»;
  • истории «успешного лечения»;
  • участие врачей, лиц в медицинском образе, популярных персон или авторитетных организаций;
  • любые формулировки, вводящие потребителя в заблуждение относительно свойств или происхождения товара.

Дополнительные ограничения

Отдельно законодательство запрещает:

  • рекламу допинговых веществ;
  • рекламу методов лечения, не допущенных к применению;
  • телепродажу лекарственных средств и медицинской техники, требующей специальных знаний;
  • массовую рекламу целительства;
  • приписывание лечебных свойств БАДам и другим нелекарственным средствам.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: соблюдение этих правил — не формальность, а вопрос безопасности потребителей и правовой ответственности бизнеса. Для рекламодателей это означает необходимость тщательно проверять контент перед запуском кампаний, чтобы избежать штрафов и репутационных рисков.

