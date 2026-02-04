  1. В Україні
  2. / Суспільство

Без «унікальних» і «найефективніших» препаратів: як закон регулює рекламу ліків

21:25, 4 лютого 2026
Які формулювання заборонені в рекламі медпрепаратів і за що рекламодавців можуть притягнути до відповідальності.
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області нагадало суб’єктам господарювання та рекламодавцям про суворі вимоги законодавства до реклами лікарських засобів, медичних виробів і методів лікування. Йдеться про норми статті 21 Закону України «Про рекламу», порушення яких може обернутися відповідальністю для винних осіб.

Чому це важливо

Сфера охорони здоров’я належить до категорії спеціального правового регулювання. Недобросовісна або оманлива реклама тут заборонена, адже може безпосередньо впливати на рішення людей щодо лікування та створювати ризики для їхнього здоров’я.

Що дозволено рекламувати

Закон чітко визначає перелік продукції, яка може з’являтися в рекламних матеріалах:

  • лікарські засоби та медичні вироби, допущені до застосування в Україні;
  • лікарські засоби безрецептурного відпуску, які не входять до переліку заборонених до рекламування.

Обов’язкові елементи реклами

Будь-яка реклама ліків або медвиробів має містити:

  • заклик проконсультуватися з лікарем;
  • рекомендацію ознайомитися з інструкцією;
  • попередження: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я».

Це попередження повинно займати не менше 15% площі або тривалості реклами, а в аудіоформаті — звучати з належною гучністю та частотою.

Що категорично заборонено

Закон забороняє використовувати в рекламі:

  • заохочення до самолікування;
  • гарантії лікувального ефекту чи повної безпечності;
  • твердження на кшталт «унікальний», «найефективніший», «без побічних ефектів»;
  • історії «успішного лікування»;
  • участь лікарів, осіб у медичному образі, популярних персон або авторитетних організацій;
  • будь-які формулювання, що вводять споживача в оману щодо властивостей або походження товару.

Додаткові обмеження

Окремо законодавство забороняє:

  • рекламу допінгових речовин;
  • рекламу методів лікування, не допущених до застосування;
  • телепродаж лікарських засобів і медичної техніки, що потребує спеціальних знань;
  • масову рекламу цілительства;
  • приписування лікувальних властивостей БАДам та іншим нелікарським засобам.

У Держпродспоживслужбі наголошують: дотримання цих правил — не формальність, а питання безпеки споживачів і правової відповідальності бізнесу. Для рекламодавців це означає необхідність ретельно перевіряти контент перед запуском кампаній, аби уникнути штрафів і репутаційних ризиків.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів

