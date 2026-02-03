Генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Украину и выступил в Верховной Раде

Марк Рютте прибыл в Киев с официальным визитом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Украину.

В рамках визита он выступает в Верховной Раде, где обращается к народным депутатам. В речи идет речь о ситуации в сфере безопасности, поддержке Украины со стороны Альянса и дальнейшем сотрудничестве между Украиной и НАТО.

