Генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Украину и выступил в Верховной Раде
11:42, 3 февраля 2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Украину.
В рамках визита он выступает в Верховной Раде, где обращается к народным депутатам. В речи идет речь о ситуации в сфере безопасности, поддержке Украины со стороны Альянса и дальнейшем сотрудничестве между Украиной и НАТО.
