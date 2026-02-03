  1. В Україні

Генсек НАТО Марк Рютте прибув з візитом в Україну та виступив у Верховній Раді

11:42, 3 лютого 2026
Марк Рютте прибув до Києва із офіційним візитом.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом в Україну.

У межах візиту він виступає у Верховній Раді, де звертається до народних депутатів. У промові йдеться про безпекову ситуацію, підтримку України з боку Альянсу та подальшу співпрацю між Україною і НАТО.

