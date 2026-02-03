Жилищные ваучеры для ВПЛ: в Минразвития рассказали, сколько заявлений подано и как продвигается их рассмотрение

В рамках программы «єВідновлення» для ВПЛ из числа участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны подано почти 29 тысяч заявлений на получение жилых ваучеров, однако по состоянию на конец января проработано лишь около 20% обращений.

Более двух месяцев действует новое направление государственной программы «єВідновлення», которое предусматривает поддержку внутренне перемещённых лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны. В рамках этого направления внедрены жилищные ваучеры номиналом до 2 млн грн, которые можно использовать для приобретения жилья. Об этом информируют в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Как сообщается, после запуска программы было зафиксировано значительное количество обращений. В первую неделю было подано более 18 тысяч заявлений, в дальнейшем средний показатель составлял около 1 тысячи заявлений в неделю.

По состоянию на конец января общее количество поданных заявлений приблизилось к 29 тысячам. Из них более 9 тысяч находятся на стадии обработки, ещё более 12 тысяч ожидают рассмотрения местными комиссиями. Темпы рассмотрения различаются в зависимости от региона и зависят от времени создания комиссий в общинах, начала их работы и уровня нагрузки.

«Ключевое звено программы — это местные комиссии. Именно они рассматривают обращения людей, проверяют документы и принимают решения о предоставлении помощи. Согласно правилам, решение должно быть принято в течение 30 дней. Без комиссии программа фактически не работает: средства не могут быть назначены, пока нет решения на местном уровне. Минразвития обратилось к общинам с требованием до 10 февраля обработать все заявления, по которым истекли сроки. Мы ожидаем, что в конце февраля начнётся финансирование по программе, поэтому отработка всех заявок от людей является критически важной», — подчеркнула заместитель министра Наталия Козловская.

В Минразвития сообщили, что комиссии формируются городскими, поселковыми или сельскими советами, а также военными администрациями. В их состав входят должностные лица и представители общественности.

Министерство заблаговременно обратилось к регионам с просьбой создать комиссии до начала действия программы и организовало обучение по работе с Реестром повреждённого и уничтоженного имущества, через который осуществляется рассмотрение заявлений. Перед запуском программы комиссии были созданы в 541 общине, в настоящее время их количество превышает 1200.

В среднем по стране обработано около 20% заявлений — более 6 300. Темпы рассмотрения существенно различаются в зависимости от региона.

Среди областей с большой нагрузкой и относительно быстрыми темпами рассмотрения — Запорожская, Киевская и Харьковская. В каждой из них поданы тысячи заявлений, обработано около трети. В то же время в Запорожской области более 1,5 тысячи заявлений остаются без рассмотрения более 30 дней.

Более высокие темпы рассмотрения фиксируются в Черкасской, Винницкой, Сумской и Донецкой областях, где обработано от трети до большинства обращений. На среднем уровне работают Тернопольская, Николаевская, Хмельницкая, Житомирская, Закарпатская и Херсонская области.

Наибольшие задержки наблюдаются в крупных общинах. В Киеве значительное количество заявлений до сих пор остаётся без решений. В Днепропетровской области, где зафиксировано наибольшее количество обращений, темпы рассмотрения остаются низкими, в частности в Днепровской, Криворожской, Павлоградской и Новомосковской общинах. Аналогичная ситуация наблюдается также в Одесской и Кировоградской областях. Во Львове и Одессе более 600 заявлений остаются без рассмотрения более 30 дней.

В Киевской области задержки с рассмотрением заявлений зафиксированы, в частности, в Ирпене, Борисполе, Броварах, Белой Церкви и Вышгороде.

В более чем 150 общинах комиссии до сих пор не подключены к Реестру повреждённого и уничтоженного имущества, что делает невозможным начало работы. Больше всего таких общин — в Днепропетровской, Закарпатской и Львовской областях.

Хмельницкая область остаётся единственным регионом, где комиссия не создана на уровне областного центра.

Комиссии полностью сформированы и работают в Винницкой, Харьковской, Донецкой, Херсонской и Житомирской областях.

