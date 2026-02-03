Житлові ваучери для ВПО: у Мінрозвитку розповіли, скільки заяв подано і як просувається їх розгляд

У межах програми єВідновлення для ВПО з числа учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни подано майже 29 тисяч заяв на отримання житлових ваучерів, однак станом на кінець січня опрацьовано лише близько 20% звернень.

Понад два місяці діє новий напрям державної програми єВідновлення, який передбачає підтримку внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, що мають статус учасника бойових дій або інвалідність унаслідок війни. У межах цього напряму запроваджено житлові ваучери номіналом до 2 млн грн, які можна використати для придбання житла. Про це інформують у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Як повідомляється, після запуску програми було зафіксовано значну кількість звернень. У перший тиждень подано понад 18 тисяч заяв, надалі середній показник становив близько 1 тисячі заяв на тиждень.

Станом на кінець січня загальна кількість поданих заяв наблизилась до 29 тисяч. Із них понад 9 тисяч перебувають на стадії опрацювання, ще понад 12 тисяч очікують розгляду місцевими комісіями. Темпи розгляду різняться залежно від регіону та залежать від часу створення комісій у громадах, початку їх роботи та рівня навантаження.

“Ключова ланка програми — це місцеві комісії. Саме вони розглядають звернення людей, перевіряють документи та ухвалюють рішення про надання допомоги. За правилами, рішення має бути прийняте протягом 30 днів. Без комісії програма фактично не працює: кошти не можуть бути призначені, доки немає рішення на місцевому рівні. Мінрозвитку звернулося до громад із вимогою до 10 лютого опрацювати всі заяви, за якими спливли терміни. Ми очікуємо, що наприкінці лютого розпочнеться фінансування за програмою, тому відпрацювання всіх заявок від людей є критично важливим”, - підкреслила заступниця Міністра Наталія Козловська.

У Мінрозвитку повідомили, що комісії формуються міськими, селищними або сільськими радами, а також військовими адміністраціями. До їх складу входять посадові особи та представники громадськості.

Міністерство завчасно звернулося до регіонів із проханням створити комісії до початку дії програми та організувало навчання з роботи з Реєстром пошкодженого і знищеного майна, через який здійснюється розгляд заяв. Перед запуском програми комісії були створені у 541 громаді, наразі їх кількість перевищує 1200.

У середньому по країні опрацьовано близько 20% заяв — понад 6 300. Темпи розгляду суттєво відрізняються залежно від регіону.

Серед областей із великим навантаженням і відносно швидкими темпами розгляду — Запорізька, Київська та Харківська. У кожній з них подано тисячі заяв, опрацьовано близько третини. Водночас у Запорізькій області понад 1,5 тисячі заяв залишаються без розгляду понад 30 днів.

Вищі темпи розгляду фіксуються у Черкаській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях, де опрацьовано від третини до більшості звернень. На середньому рівні працюють Тернопільська, Миколаївська, Хмельницька, Житомирська, Закарпатська та Херсонська області.

Найбільші затримки спостерігаються у великих громадах. У Києві значна кількість заяв досі перебуває без рішень. У Дніпропетровській області, де зафіксовано найбільшу кількість звернень, темпи розгляду залишаються низькими, зокрема у Дніпровській, Криворізькій, Павлоградській та Новомосковській громадах. Подібна ситуація спостерігається також в Одеській і Кіровоградській областях. У Львові та Одесі понад 600 заяв залишаються без розгляду більше 30 днів.

У Київській області затримки з розглядом заяв зафіксовані, зокрема, в Ірпені, Борисполі, Броварах, Білій Церкві та Вишгороді.

У понад 150 громадах комісії досі не підключені до Реєстру пошкодженого і знищеного майна, що унеможливлює початок роботи. Найбільше таких громад у Дніпропетровській, Закарпатській та Львівській областях.

Хмельницька область залишається єдиним регіоном, де комісія не створена на рівні обласного центру.

Комісії повністю сформовані та працюють у Вінницькій, Харківській, Донецькій, Херсонській та Житомирській областях.

